司機酒駕致垃圾車遭吊牌2年 屏東枋山鄉垃圾清運受影響

屏東枋山鄉一輛垃圾車日前與一部白色轎車發生擦撞，經酒測後駕駛酒精濃度為0.61mg/L，除將駕駛移送外，垃圾車也被吊扣公務車牌照2年，嚴重影響鄉內垃圾清運。鄉長羅金良表示，目前正尋求相關單位協助解決，否則長期將影響鄉內環境問題。

該駕駛是11月29日清晨載運垃圾到恆春垃圾轉運場時，在恆春環城北路追撞一部白色轎車，造成轎車損害及其駕駛輕傷。酒測時垃圾車駕駛表示「身體不舒服」，警方仍強制酒測，發現其酒精濃度高達0.61mg/L，為職班時酒駕，依公共危險罪函送屏東地檢署偵辦，並吊扣公務車牌照2年。

枋山鄉公所有3輛垃圾車，一輛遭扣牌後垃圾清運立即受影響。鄉長羅金良表示，之前都有要求駕駛開車前不能飲酒，目前正與相關單位協調，希望司機個人行為不要影響到公家單位的車輛；雖然法律有相關規定，還是尋求有好的解決辦法。