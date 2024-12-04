市立大同醫院明年門診科別及床位減半？ 高市衛生局回應了

高雄市立大同醫院明年將換長庚經營，預約掛號門診表在官網上線，議員湯詠諭今在市議會總質詢爆料大同開診科別及床位，明顯減半；對此衛生局強調，明天元旦服務無縫接軌，即日起可開始預約，並將逐步機動增加調整。

湯詠瑜指，目前長庚開出明年1月急診，從40床減到10床，手術室從9床減為2床，且門診減少344節，最顯而易見，原本有夜間門診和假日診，明年1月份全部不見，大同醫院原本有45科，長庚接手後變成只有30科，原有青少年專屬門診還有登革熱特診、成癮戒菸精神諮商也都不見。

衛生局回應，由於大同醫院取消醫學美容相關診次，並專注設置醫療專科，未來青少年專屬門診、登革熱特診、成癮戒菸、精神諮商門診屬「個案管理」或「季節性」特性，僅會配合個案需求或公衛政策啟動。

至於床位部分，衛生局強調，市立大同醫院業經核定為「區域教學醫院」，設置規模為急性一般病床336床、加護病床45床、急診觀察床40床、手術恢復床8床、嬰兒床5床、嬰兒病床10床、血液透析床57床、負壓隔離病床10床，門急住診服務維持既定規格，即日起長庚法人依法定設置標準調度相關醫事人力到位，以確保無縫接軌。

衛生局說明，高雄市立大同醫院「醫療服務合作案」已與長庚法人完成「醫療合作」締約及公證程序，114年1月1日起「無縫接軌、服務不中斷」，為照顧弱勢民眾70歲以上長者就醫「免收門、急診掛號費」，低收入戶與身心障礙者於門、急診就醫則「全免掛號費及部分負擔」。

衛生局表示，為更便利民眾就診，屆時亦將提供高雄長庚醫院往返大同醫院的交通車，以及大同醫院往返捷運前金站（2號出口）、美麗島站（2號出口）的免費接駁車。