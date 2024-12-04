第5屆金門青少年文學獎徵文揭曉 投稿踴躍339篇參賽

由金門縣政府教育處主辦的113年第5屆金門青少年文學獎徵文比賽成績揭曉，本屆徵文比賽各校學生投稿踴躍，參賽作品較去年增加100多件，總計339篇，各組優勝學生名單出爐，縣府將擇日進行頒獎。

金門縣教育處表示，金門青少年文學獎徵文比賽對於金門文學人才的從小扎根特別具有意義，期望藉由鼓勵文學創作，激發孩子豐富的想像力及創作能量，培養學生閱讀及寫作興趣，營造書香社會，此次各校也很鼓勵學生報名參加，參加作品比去年增加不少， 委員們對於本次的參賽作品皆給予高度肯定。

此次徵文比賽各組分別邀請台灣及金門地區知名作家擔任評審委員，散文組由知名縣籍作家洪春柳、知名作家張英珉、國立金門大學通識教育中心林黛琿副教授擔任評審；新詩組由知名詩人顏艾琳、台北大學中文系教授陳大為及中山大學中文系教授蔡振念擔任評審；小說組由知名縣籍作家張姿慧、吳鈞堯及知名作家宇文正擔任評審；童話組則由知名作家張耀仁、國語日報副社長兼總編輯鄭淑華及兒童文學作家王文華擔任評審。

獲獎人員的完整名單可至縣府網站下載，https://www.km.edu.tw/ischool/publish_page/0/?nid=7223；各組前3名如下：小說組，第一名：金城國中蘇佑名、第二名：金門高中陳佳宜、第三名：金寧中小學楊承祐。散文組─高中職，第一名：金門高中陳子茉、第二名：從缺、第三名：金門高中蔡思敏。散文組─國中，第一名：金湖國中黃昱晨、第二名：金城國中許嚴丰、第三名：金城國中杜豫霏。

散文組─國小，第一名：賢庵國小薛洣樂、第二名：中正國小孫于喬、第三名：金鼎國小楊孟芯；新詩組─高中職

，第一名：金門高中陳子茉、 第二名：金門高中許力心、第三名：金門高中楊渃瑢。新詩組─國中，第一名：金湖國中王苡靕、第二名：金湖國中呂安、第三名：金寧中小學楊承祐。