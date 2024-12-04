屏縣府「今天好屏友」LINE上線 貼圖限時免費下載

屏東縣政府與LINE台灣攜手共創專屬屏東「LINE數位創生計畫」，推出「今天好屏友」官方帳號，為推廣在地觀光，同時彙集屏東私房吃喝玩樂指南，還有專屬貼圖限時免費下載。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，「今天好屏友」ID為 pingfriends，官方帳號不但提供帳號好友第一手屏東消息，還結合生動的LINE VOOM短影音及LINETODAY文章推薦屏東在地旅遊資訊。

另外，透過旅遊行程配對測驗，了解旅客需求，進而推薦屏東在地特色店家等活動資訊。為幫助當地業者數位轉型，LINE台灣也將輔導中小店家業者，讓在地店家取得更多宣傳資源與曝光機會，創造商機。

縣府指出，「今天好屏友」已於昨天上線，與網路人氣貼圖創作者「就是醬子，喵!」合作，以屏東特色農漁物產、在地小吃、知名地標地景為靈感設計，期間限定上架屏東縣專屬貼圖，時間自昨天起至明年1月2日止共30天可免費下載，下載後可使用180天，歡迎民眾下載使用。