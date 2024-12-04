失智長者頻走失 高市增18處地點協助申請安心手鍊

台灣預計明年邁入超高齡社會，據最新統計，失智症恐達35萬人，面對失智長輩頻頻走失情形，高雄政府今年將新增18處社福中心，提供符合資格的長輩免費申請安心手鍊。

高市社會局表示，警方日前發現一名白髮皚皚的婦人獨自走在路上，上前關切她卻一問三不知，事後警員發現她手腕掛有銀色「安心手鍊」，透過手鍊上的電話聯絡上她的丈夫。丈夫說，太太患失智症，常趁他不注意時跑出家門，因此每天會以手機紀錄太太「今日穿搭」，也確認有無戴安心手鍊，以免妻子找不到回家的路，這習慣已經維持了10多年。

高市社會局表示，安心手鍊專為60歲以上或45歲以上、未滿60歲，設籍高市的失智、精神異常、智能障礙或曾有走失者紀錄的市民設計；手鍊上刻有配戴者姓名及家屬聯絡電話，不慎走失時能及時絡家屬，至今製發1萬5千多條，幫助許多走失民眾順利返家。

凡持有身心障礙證明、醫生診斷證明或警局受（處）理案件證明單，都可免費申請安心手鍊，無相關證明文件或非首次申請者，則可自費申請。高市社會局表示，