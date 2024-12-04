高雄市府「一站式服務」帳號未整合 議員轟使用人次少

高雄市3年前建置一站式服務網站「高雄數位市民」，但每年僅6.5萬人次使用，提供414個線上服務，六都中僅高於台南，民眾抱怨各局處登錄的帳號無法整合，服務不全面，經發局、青年局僅提供1項服務；議員認為市府已成立資訊處，應加速提升「一站式服務」內容，提升民眾申辦效率，落實市長陳其邁智慧城市理念。

高市府今年8月將資訊中心改制為資訊處，呼應陳其邁推動智慧城市與數位治理理念，議員湯詠瑜認為，目前資訊處未公開說明未來施政內容、預期效益為何，她認為首要任務之一是推動「一站式服務」，該服務讓市民在一個平台上完成跨機關業務的申辦作業，大幅提升申辦效率，「不用再到第2個服務點，找第2位公務人員」。

高雄市府一站式服務網站「高雄數位市民」3年前建置，六都中和台南市並列最晚設立，目前網站提供414個線上服務，六都中僅高於台南市327個，每年6.5萬人次使用；湯詠瑜認為，高雄一站式服務不僅起步慢、服務少，以人口比率來說，高雄市民也不常使用，其中經發局、青年局僅提供1項服務，反觀社會局99個、地政局81個、民政局67個。

湯詠瑜認為，高雄市一站式服務有許多困難，包括各機關行政流程難以整合，民眾申辦時驗證資訊難以整合，不少機關對於線上申辦仍有保留態度，資訊或要向上集中，管理人力需求難以滿足。