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高雄市府「一站式服務」帳號未整合 議員轟使用人次少

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄市府建置一站式服務網站「高雄數位市民」，每年僅6.5萬人次使用，提供414個線上服務，六都中僅高於台南，民眾抱怨各局處登錄的帳號無法整合。圖／翻攝自高雄市議會直播
高雄市府建置一站式服務網站「高雄數位市民」，每年僅6.5萬人次使用，提供414個線上服務，六都中僅高於台南，民眾抱怨各局處登錄的帳號無法整合。圖／翻攝自高雄市議會直播

高雄市3年前建置一站式服務網站「高雄數位市民」，但每年僅6.5萬人次使用，提供414個線上服務，六都中僅高於台南，民眾抱怨各局處登錄的帳號無法整合，服務不全面，經發局、青年局僅提供1項服務；議員認為市府已成立資訊處，應加速提升「一站式服務」內容，提升民眾申辦效率，落實市長陳其邁智慧城市理念。

高市府今年8月將資訊中心改制為資訊處，呼應陳其邁推動智慧城市與數位治理理念，議員湯詠瑜認為，目前資訊處未公開說明未來施政內容、預期效益為何，她認為首要任務之一是推動「一站式服務」，該服務讓市民在一個平台上完成跨機關業務的申辦作業，大幅提升申辦效率，「不用再到第2個服務點，找第2位公務人員」。

高雄市府一站式服務網站「高雄數位市民」3年前建置，六都中和台南市並列最晚設立，目前網站提供414個線上服務，六都中僅高於台南市327個，每年6.5萬人次使用；湯詠瑜認為，高雄一站式服務不僅起步慢、服務少，以人口比率來說，高雄市民也不常使用，其中經發局、青年局僅提供1項服務，反觀社會局99個、地政局81個、民政局67個。

湯詠瑜認為，高雄市一站式服務有許多困難，包括各機關行政流程難以整合，民眾申辦時驗證資訊難以整合，不少機關對於線上申辦仍有保留態度，資訊或要向上集中，管理人力需求難以滿足。

研考會主委陳博洲回應，市府已著手整合民眾登錄各機關的帳號，目前尚有80幾個帳戶未整合，因部分服務需由外界業者配合，例如長照計程車等，整合服務會在2年內逐步完成；網頁部分將會搭配第三代公文系統，建置全新模板，民眾在網頁登錄申辦資料後，各局處能直接抽取資料，直接簡化流程，預計明年開始減至。

高雄市府建置一站式服務網站「高雄數位市民」，每年僅6.5萬人次使用，提供414個線上服務，六都中僅高於台南，民眾抱怨各局處登錄的帳號無法整合。圖／翻攝自高雄市議會直播
高雄市府建置一站式服務網站「高雄數位市民」，每年僅6.5萬人次使用，提供414個線上服務，六都中僅高於台南，民眾抱怨各局處登錄的帳號無法整合。圖／翻攝自高雄市議會直播

湯詠瑜 網站 高雄市

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