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金門縣立游泳池升級溫水設備 冬泳長輩直說「揪甘心」

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣立游泳池溫水設備更新式高性能熱泵機組已啟用運轉，初步運作成效良好，不僅能穩定提升水溫，也響應環保政策，降低能源消耗。圖／金門縣政府提供
金門縣立游泳池溫水設備更新式高性能熱泵機組已啟用運轉，初步運作成效良好，不僅能穩定提升水溫，也響應環保政策，降低能源消耗。圖／金門縣政府提供

金門縣立游泳池使用多年的溫水設備因老舊問題，導致冬季池水溫度無法穩定維持，長期困擾著喜愛冬泳的長者及居民。為解決此問題，縣府籌措新台幣800萬元經費購置新式高性能熱泵機組，且已於近日順利完成驗收並已啟用運轉，初步運作成效良好，讓不少長輩直說「揪甘心」。

金門縣立體育場表示，時序入冬，金門的冬季氣溫偏低，但縣內熱愛冬泳的鄉親眾多，過往游泳池未能提供適宜的水溫，不少冬泳長輩因此著涼，為解決此問題，縣府克服財政困難，籌措800萬元經費並克服施工上的多重困難，建置全新熱泵系統，該系統採用節能高效技術，不僅能穩定提升水溫，也響應環保政策，降低能源消耗。

新設備啟用後，使用者反應熱烈，許多冬泳者對水溫的穩定性表示滿意。一位長期冬泳的長者表示，以前冬天來游泳水溫常太低，大家容易感冒。現在有這樣的設備，不僅舒適，也讓我們游得更開心，真的很感謝縣府的努力。

金門縣長陳福海指出，「金門運動島，友善幸福城」是縣府的重要施政願景，此次溫水設備的升級正是實現該目標的一部分，未來，縣府將持續推動運動設施的改善與維護，致力於為鄉親提供更優質的運動環境，促進全民健康，並將金門打造成最友善、最幸福的宜居模範城市。

金門縣政府籌措新台幣800萬元經費為縣立游泳池購置新式高性能熱泵機組溫水設備，讓冬泳長輩直呼「揪甘心」。圖／金門縣政府提供
金門縣政府籌措新台幣800萬元經費為縣立游泳池購置新式高性能熱泵機組溫水設備，讓冬泳長輩直呼「揪甘心」。圖／金門縣政府提供

游泳池 運動 金門

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