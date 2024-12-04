快訊

史上最大毒溫室市值逾10億！警蒐證險遭蛇吻 嫌犯勤做筆記：男生都不行

LINE免費貼圖8款！「鯊魚先生」自訂訊息爽用半年 這款「小孩愛吃」哏圖多

劉家昌病逝 兒子章立衡決裂後首發聲「震驚也疑惑」

聽新聞
0:00 / 0:00

屏東LINE帳號、貼圖上線 邀民眾成為「好屏友」

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東縣「今天好屏友」LINE官方帳號上線。圖／縣府提供
屏東縣「今天好屏友」LINE官方帳號上線。圖／縣府提供

屏東縣政府LINE台灣合作共推專屬屏東的「LINE數位創生計畫」，推出「今天好屏友」官方帳號 （ID：pingfriends），彙集屏東私房吃喝玩樂指南，推廣在地觀光，並推出免費貼圖，歡迎民眾下載使用，一同成為「好屏友」。

屏東縣政府表示，「今天好屏友」官方帳號除了提供第一手屏東的消息，還結合LINE VOOM短影音及LINE TODAY文章，推薦屏東在地旅遊資訊，同時透過旅遊行程配對測驗，了解旅客需求，進而推薦本縣在地特色店家等活動資訊。

為幫助當地業者數位轉型，LINE台灣也將輔導中小店家業者，讓在地店家取得更多宣傳資源與曝光機會，創造商機。另為慶祝官方帳號正式上線，縣府也與網路人氣貼圖創作者「就是醬子，喵！」合作，以屏東特色農漁物產、在地小吃、知名地標地景為靈感設計專屬貼圖。

縣府表示，屏東專屬貼圖即日起至明年1月2日止，共30天可免費下載， 民眾下載後可使用180天，歡迎民眾踴躍下載使用。今天好屏友LINE官方帳號 https://lin.ee/OeC7QyU；今天好屏友免費貼圖https://lin.ee/U3tM1yU/newf/PLS。

屏縣府與創作者「就是醬子，喵！」合作，上架屏東縣專屬LINE貼圖。圖／縣府提供
屏縣府與創作者「就是醬子，喵！」合作，上架屏東縣專屬LINE貼圖。圖／縣府提供

LINE 屏東縣政府 貼圖

延伸閱讀

LINE GO攜手台灣代駕 擴大「代駕」服務打造全方位安全移動體驗

駕駛人注意！屏東戰備跑道、台26線區間測速再次執法

屏東國際身障日活動 周春米：讓特教生平等運動

卡地亞超可愛限定樂團慶耶誕 LINE動圖玩小遊戲送好禮

相關新聞

黃紹庭涉貪認罪 「全身消瘦」現身議會：心情不受影響

國民黨高雄市議員黃紹庭涉詐領助理費1455萬元認罪，遭依貪污等罪起訴，上月28日以150萬元交保，黃今日「全身消瘦一圈」...

蔣中正銅像拆拆拆 被保留原因多為「風水」、「鎮煞」

全台蔣中正銅像近年來成為歷史記憶與政治爭議的焦點，許多銅像被抗議人士破壞、塗鴉，少數因應特殊需求、文化或風水因素被保留，...

「蔣公躺平了」中油高雄廠蔣中正銅像被拆除 老員工不捨

高雄市政府為了因應台積電進駐楠梓產業園區，要從中油高雄楠梓廠區的西門開始闢建1條新的40米寬道路，導致廠區內一座歷史45...

高雄市府「一站式服務」帳號未整合 議員轟使用人次少

高雄市3年前建置一站式服務網站「高雄數位市民」，但每年僅6.5萬人次使用，提供414個線上服務，六都中僅高於台南，民眾抱...

金門縣立游泳池升級溫水設備 冬泳長輩直說「揪甘心」

金門縣立游泳池使用多年的溫水設備因老舊問題，導致冬季池水溫度無法穩定維持，長期困擾著喜愛冬泳的長者及居民。為解決此問題，...

屏東LINE帳號、貼圖上線 邀民眾成為「好屏友」

屏東縣政府與LINE台灣合作共推專屬屏東的「LINE數位創生計畫」，推出「今天好屏友」官方帳號 （ID：pingfrie...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。