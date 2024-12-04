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屏東LINE帳號、貼圖上線 邀民眾成為「好屏友」
屏東縣政府與LINE台灣合作共推專屬屏東的「LINE數位創生計畫」，推出「今天好屏友」官方帳號 （ID：pingfriends），彙集屏東私房吃喝玩樂指南，推廣在地觀光，並推出免費貼圖，歡迎民眾下載使用，一同成為「好屏友」。
屏東縣政府表示，「今天好屏友」官方帳號除了提供第一手屏東的消息，還結合LINE VOOM短影音及LINE TODAY文章，推薦屏東在地旅遊資訊，同時透過旅遊行程配對測驗，了解旅客需求，進而推薦本縣在地特色店家等活動資訊。
為幫助當地業者數位轉型，LINE台灣也將輔導中小店家業者，讓在地店家取得更多宣傳資源與曝光機會，創造商機。另為慶祝官方帳號正式上線，縣府也與網路人氣貼圖創作者「就是醬子，喵！」合作，以屏東特色農漁物產、在地小吃、知名地標地景為靈感設計專屬貼圖。
縣府表示，屏東專屬貼圖即日起至明年1月2日止，共30天可免費下載， 民眾下載後可使用180天，歡迎民眾踴躍下載使用。今天好屏友LINE官方帳號 https://lin.ee/OeC7QyU；今天好屏友免費貼圖https://lin.ee/U3tM1yU/newf/PLS。
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