黃紹庭涉貪認罪 「全身消瘦」現身議會：心情不受影響

國民黨高雄市議員黃紹庭涉詐領助理費1455萬元認罪，遭依貪污等罪起訴，上月28日以150萬元交保，黃今日「全身消瘦一圈」現身市議會總質詢，他說目前案件仍在審理、不願多談，心裡更不覺得煎熬，對於弊案是否影響議員考績，他說一切按照規定走，「我也不會是第一個！」下屆仍會努力爭取參選議員。

黃紹庭說，質詢部分仍然有準備，他還是持續想很多高市府的議題和時事；對於目前議員考績是否會受影響，他強調一切按照規定走，「我也不會是第一個！」今日黃現身後身形瘦了一圈，他笑說這陣子有刻意瘦身，羈押期間生活一切正常，課能是生活規律，已瘦了7公斤，身體「游泳圈」沒了，剩下60餘公斤，但似乎瘦的太多，目前會想辦法增胖。

黃紹庭說，回家後一周除了準備議會議題，也和其他關心的里長、朋友、市府局長互動；對於高鐵已規劃進入高雄車站，是否會「噹」陳其邁？黃說高鐵南延進入高雄車站，他已努力2年多，他也是當年唯一倡議者，陳其邁2019年當政院副院長，一定是政策參與者之一，如今陳變成市長，他會持續質詢市長對於高鐵的想法，是否能為支持高雄打造百年交通基業，讓南高雄因高鐵繼續繁榮。

媒體問及是否此次遭押是否覺得委屈、是否希望從輕量刑？黃紹庭回應目前案件仍在審理中，他不會多談，但目前心情很好、不受影響，心裡更不覺得煎熬，「我擔任民意代表十幾年，所有心思都在議會問政和選民服務上」，但是否影響到下次參選意見，他只說言之過早，但會努力爭取。