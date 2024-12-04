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蔣中正銅像拆拆拆 被保留原因多為「風水」、「鎮煞」

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高雄潮寮國中舊校門圓環的蔣中正塑像，已在2022年移置桃園後慈湖園區存放。圖／讀者提供
高雄潮寮國中舊校門圓環的蔣中正塑像，已在2022年移置桃園後慈湖園區存放。圖／讀者提供

全台蔣中正銅像近年來成為歷史記憶與政治爭議的焦點，許多銅像被抗議人士破壞、塗鴉，少數因應特殊需求、文化或風水因素被保留，其中高市林園區的銅像仍存在，主要因地方認為能減少交通意外和安撫人心。

林園區有一座含底座高約6公尺的蔣中正銅像，位於車水馬龍的林園北路與忠孝西路交會口，路口形狀如同剪刀。當地耆老說，清朝的算命大師林半仙，死後以頭下腳上的立棺方式葬在此地，就像替剪刀的兩片刀刃加上螺絲，啟動了「剪刀穴」，破壞了老街的扁擔穴風水，即使遷葬後路口仍經常發生車禍，地方人士為了求平安才請來銅像。

林園區區長簡水彬說，林園北路的蔣中正銅像是高雄縣時期的林園鄉公所在早期設置，目前中央的政策是希望拆除，但銅像位於國有財產署的土地上，依據屬地主義需由地主決定銅像後續處置，不過地方民眾的意見認為銅像具有「鎮煞」效果，能減少交通事故，目前銅像仍坐鎮在路口。

之前曾有網友在臉書地區社團發文，從「政治面向」、「人民感情」提出看法，希望能留下林園的蔣中正銅像，並表示銅像因為「林半仙」鎮煞作用的鄉野傳奇，在愈拆愈少情況下，具有觀光賣點。不料卻引發論戰，有人認為鎮煞可找替代品，也有人認為要放開心胸，「那就是歷史」。

無獨有偶，高雄潮寮國中、梓官國小的蔣中正塑像，也被地方認為有風水鎮煞的效果。潮寮國中舊校門圓環原本設有蔣中正坐姿的塑像，因面相路口直沖處，社區人士與地方耆老認為可阻擋路沖，但因促轉會推動清除威權象徵，已在2022年移置桃園市政府風景區管理處後慈湖園區存放。

梓官國小1980年代師生多災，1位學生遭車禍後，家長將全數醫療賠償金捐出，1987年在學校正門建置蔣中正銅像，此後師生生活轉為平靜。校方說，近年因行政院促進轉型正義委員會要求，校方與家長會長前往拜會銅像捐贈者的後代，取得同意後，在今年上半年移除銅像，交由民間收藏保管。

高雄潮寮國中舊校門圓環的蔣中正塑像，移除前的風貌。圖／讀者提供
高雄潮寮國中舊校門圓環的蔣中正塑像，移除前的風貌。圖／讀者提供
高雄林園北路的蔣中正銅像，因地方民眾認為具有「鎮煞」效果，能減少交通事故，目前仍坐鎮在路口。記者王勇超／攝影
高雄林園北路的蔣中正銅像，因地方民眾認為具有「鎮煞」效果，能減少交通事故，目前仍坐鎮在路口。記者王勇超／攝影

蔣中正 車禍 風水

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