「蔣公躺平了」中油高雄廠蔣中正銅像被拆除 老員工不捨

高雄市政府為了因應台積電進駐楠梓產業園區，要從中油高雄楠梓廠區的西門開始闢建1條新的40米寬道路，導致廠區內一座歷史45年的蔣中正銅像被拆除，橫躺放置在中油高雄廠文資倉庫旁的空地半個月。中油老員工看到「蔣公躺平了」，相當不捨。

桃園大溪慈湖紀念雕塑公園內，擺放從許多從全國各地移來的蔣中正雕像，中油煉製事業部央求慈湖園區收容這座蔣中正銅像，但目前仍在與園區溝通中。據了解，因銅像高度超過2公尺「太大座」放不進中油高雄廠的文資倉庫，才會暫時放在倉庫旁空地，中油會盡速整理倉庫、移入銅像，並繼續詢問慈湖園區收容這座銅像的意願。

高市都發局說，中油高雄煉油廠停工後轉型為楠梓產業園區，因為台積電及周邊產業進駐，將帶來人潮與貨運車潮，高雄市在2023年4月通過都市計畫，要從中油高雄廠西門，開闢1條40米寬的道路，以連接園區南路及園區北路，預計2024年12月底動工。

為了開闢這條40米道路，本來位於中油高雄廠區道路圓環中間的蔣中正銅像，因此被移除。今年10月18日中油派出吊車要把這座銅像從底座搬移下來時，恰巧被路過民眾目擊並以手機拍攝，工作人員怕引起爭議，立刻收起吊車，暫停作業。

約2周後，這座蔣中正銅像終於被順利從底座拆下來，要被放進中油煉製事業部的文資倉庫時，卻因為銅像高度超過2公尺，倉庫需要整理出空間，因此暫時把銅像以橫躺方式，並在後背及後腿部位放置藍色棧板，擺在倉庫旁空地。

老一輩的中油人說，這座蔣中正銅像已經設置快50年，連底座高約10餘公尺，約莫有3層樓高，曾是中油人的精神象徵，目睹銅像被拆下後橫躺放置在空地，感嘆「永懷領袖在中油高雄煉油廠已經躺平了」。

中油的員工與眷屬在這段期間，都會講到中油高廠拆蔣中正銅像這件事。比較傾向藍營的人，覺得銅像設立多年，如果舊了，整新就好，「為何還要拆掉？」而對政治立場不明顯的中高廠油員眷說，以前銅像在蔣公誕辰時都會有儀式，「會有感覺」，但幾十年來已經沒儀式了，後來甚至圍上龍柏樹，很少人會注意到這裡有銅像。