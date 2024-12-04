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中油林園廠、永安塑膠廠…冒火嚴重空汙 高雄連2起
高雄市一連二天爆發嚴重空汙事件，中油林園四輕廠前天壓縮機跳脫，燃燒塔產生大量黑煙造成空氣汙染，永安區地下塑膠工廠昨也再度發生大火，造成異粒狀物汙染空氣；環保局均依空汙法開罰。
中油林園四輕廠C1201壓縮機前天下午突然關閉導致跳俥，廠方緊急將製程氣體排放至燃燒塔處理，因燃燒不完全排出濃煙和火光。中油回應，重啟壓縮機後，燃燒塔恢復正常操作，石化事業部皆依規定通報主管機關，及時知會林園地方人士。但環保局依空汙法開罰112.5萬，持續監控附近空品。
議員邱于軒指這是中油林園廠第7次出包，環保局竟束手無策，事發後詢問環保局窗口一問三不知，「這種生活品質如何讓人相信高雄是一個宜居城市」。為何高市府不敢強力監督？籲中油好好檢討操作流程，別讓林園空汙雪上加霜。
無獨有偶，永安區一家地下塑膠工廠，昨晨也發生大火，消防局出動17車36人前往灌救，約1小時才撲滅火勢，幸無人受傷。這家工廠未立案，今年10月才發生大火，廠內堆置的廢塑膠混合物燃燒後嚴重汙染空氣，被開罰78萬元，未料事隔1個多月再傳火警。
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