演唱會毀世運場館跑道 整修掀波

高雄世運主場館近年大辦演唱會，造成田徑場、跑道、草皮破敗，影響體育賽事，高雄市今年以舉辦114年全國原住民運動會理由向體育署爭取4千萬元整修，卻被議員踢爆改至高雄大學舉辦，而大學田徑場認證已過期4年，批市府騙中央的錢，又把原住民趕走，「原住民是否卡細漢」？

高雄市長陳其邁昨在總質詢回覆，世運主場館已達使用年限，市府近年來多次向中央爭取經費更新跑道但時程延後，施工期剛好碰上全原運，才另覓場地，已向中央、原民會及原民議員說明；運發局長侯尊堯解釋，高雄大學田徑場已規畫整修，完工即刻辦認證，選手成績將可受承認，流程沒問題。

世運主場館今年有117天辦演唱會，僅23天辦體育活動，相差5倍，議員白喬茵昨批違背場館推廣運動賽事初衷，世運主場館因辦演唱會，跑道被大型機具重壓，草皮遭壓壞，藍色跑道變成灰黑色，復原期間更無法舉辦體育賽事，引發抱怨。

她說，目前場館跑道多處損壞、龜裂、凹凸不平，113學年度高市中等學校運動會原定在此舉辦，賽前一天卻通知「場地不堪使用」，最後改至中山大學舉辦，體育界批市府重商業，輕體育。她更指出，市府最初以舉辦「全國原住民運動會」為由向中央爭取整修經費，卻發現原民運動會改至高雄大學體育場舉辦，且經查，高雄大學田徑場認證早在2010年就過期，選手在未認證場地的成績恐不被承認。

運發局說，世運主場館為蒙多跑道，施工複雜，初期即判斷難以在明年辦理全原運前完工與認證，選擇高雄大學當備案，體育署、田徑協會、田徑委員、原民會、原民議員都知情也會勘過場地，此事體育署在確保賽會不受影響下，給予尊重。