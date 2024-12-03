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兩岸青少年壘球交流賽 金門2國小奪U10、U12冠軍

中央社／ 金門3日電

金門賢庵、多年國小受邀參加在廈門舉行兩岸青少年壘球交流賽，分獲U12組冠軍、亞軍及U10組冠軍。賢庵國小校長黃芸芸說，盼藉這賽事切磋提升球技、拓展創新思維及國際視野。

2024年中國壘球青少年城市聯賽優棒分站賽暨海峽兩岸青少年壘球交流賽於11月30日及12月1日在中國廈門市翔安區舉行，賽事設置U6、U8、U10、U12等組別，賽事種類有T-ball、軟式棒壘球、樂樂棒球等。金門縣賢庵國小5、6年級學生及多年國小3、4年級學生受邀參加樂樂棒球組比賽。

賢庵國小今天透過新聞稿指出，此次參賽隊伍共30支，總參賽人數近600人，金門參賽隊伍3支共60人；雖然兩岸在打擊、跑壘、防守及器材上規定有些許差異，但選手們很快進入狀態，賢庵國小6年級獲U12組冠軍、5年級獲U12組亞軍，多年國小3、4年級獲U10組冠軍。

黃芸芸表示，樂樂棒球不僅能夠帶給身體上運動及鍛煉，更能夠提高參與者自信心，讓孩子享受運動樂趣；透過體育賽事及校際間交流與學習，不但在球技方面獲得切磋提升機會，也拓展創新思維及國際視野。

交流賽後，金門學生還與廈門翔安區火炬實驗學校進行交流分享，賢庵國小學生上場表演相聲、二胡演奏，全體學生並大合唱金門歌謠「蕃薯情」，多年國小表演熱舞，隨後金門學生以事先寫好明信片，如同使用名片般介紹自己與火炬實驗學校學生交流。

廈門 金門

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