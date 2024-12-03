打造北國雪景氛圍迎耶誕 高市公車亭變身打卡聖地

耶誕節即將來臨，高雄市公車站牌及候車亭廣告代理業者發揮創意，將漢神巨蛋附近的捷運R14巨蛋站2號出口公車候車亭裝飾成為北國雪地，讓人有置身北歐的感覺，現場有造型圖板可供打卡，晚上會播放耶誕音樂，屋子窗戶也會亮燈，全台獨一無二的耶誕候車亭，讓等車也成為一種享受。

一年一度的耶誕節勾起每個人的童年回憶，為了讓民眾搭車也能感受聖誕歡樂氣息，業者與高雄市交通局合作，在高雄捷運打造超繽紛的耶誕候車亭，一到夜晚耶誕燈飾閃閃發亮，五光十色、超級夢幻，候車亭頂端還有卡通版的耶誕老公公駕著麋鹿雪橇，打造北歐風格元素，充滿異國風情，非常吸睛。