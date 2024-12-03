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打造北國雪景氛圍迎耶誕 高市公車亭變身打卡聖地

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
高雄市捷運巨蛋站旁公車站牌經過精心變身裝飾成為北國雪地，讓人有置身北歐的感覺，也成為最新打卡景點。圖／業者提供
高雄市捷運巨蛋站旁公車站牌經過精心變身裝飾成為北國雪地，讓人有置身北歐的感覺，也成為最新打卡景點。圖／業者提供

耶誕節即將來臨，高雄市公車站牌及候車亭廣告代理業者發揮創意，將漢神巨蛋附近的捷運R14巨蛋站2號出口公車候車亭裝飾成為北國雪地，讓人有置身北歐的感覺，現場有造型圖板可供打卡，晚上會播放耶誕音樂，屋子窗戶也會亮燈，全台獨一無二的耶誕候車亭，讓等車也成為一種享受。

一年一度的耶誕節勾起每個人的童年回憶，為了讓民眾搭車也能感受聖誕歡樂氣息，業者與高雄市交通局合作，在高雄捷運打造超繽紛的耶誕候車亭，一到夜晚耶誕燈飾閃閃發亮，五光十色、超級夢幻，候車亭頂端還有卡通版的耶誕老公公駕著麋鹿雪橇，打造北歐風格元素，充滿異國風情，非常吸睛。

業者表示高雄有美麗的市容，在特殊的節慶中以不一樣的街頭布置，達到促進觀光與城市美學的效益，不但增添趣味性與話題性，也藉此拋磚引玉，鼓勵業者共同參與公共裝置藝術，讓高雄的街景展現國際城市的文化包容力與創造力。

高雄市捷運巨蛋站旁公車站牌經過精心變身裝飾成為北國雪地，讓人有置身北歐的感覺，也成為最新打卡景點。圖／業者提供
高雄市捷運巨蛋站旁公車站牌經過精心變身裝飾成為北國雪地，讓人有置身北歐的感覺，也成為最新打卡景點。圖／業者提供

耶誕節 高雄市 高雄捷運

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