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金酒與統一獅合辦少棒賽 邀潘傑楷赴金門指導

中央社／ 金門3日電
潘傑楷。圖片來源：IG@zoepan35
潘傑楷。圖片來源：IG@zoepan35

金門酒廠實業股份有限公司今天說，與中華職業棒球大聯盟統一7-ELEVEn獅隊合作，13日到15日邀台灣少棒隊伍到金門縣舉行對抗交流賽，世界12強棒球賽台灣隊球員潘傑楷也將客座。

2010年起贊助獅隊的金酒透過新聞稿表示，獅隊2018年到2021年在金門校園舉行回饋活動並辦棒球教室，今年擴大舉行，首次辦理「2024金酒盃少棒交流賽」，邀2022年美國小馬聯盟世界少棒錦標賽亞軍高雄市中正國小、2023年華南金控盃少棒賽台南市代表隊崇學國小及立人國小，與金門中正國小A、B隊、金寧國小少棒隊切磋球技。

金酒說，曾邀獅隊球員陳傑憲、陳重羽及總教練林岳平到金門擔任棒球教室客座教練，指導球技，今年邀潘傑楷、球員陳聖平與林佳緯到金門指導三級棒球選手。

此外，金酒表示，14日、15日在球場外辦園遊會，民眾可完成闖關遊戲獲園遊券到現場消費，舞台活動邀金門地區學校社團、Uni Girls、獅隊吉祥物萊恩、盈盈及3名球員互動。

教室 教練 潘傑楷 金門

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