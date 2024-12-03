金門縣府短期臨時工抽籤抽出270位 錄取名單5日公告
金門縣政府「114年短期臨時工」今辦理抽籤作業，抽出270位臨時工名單，金門社會處表示，臨時工的上班日將從明年1月2日起正式上工，錄取名單將在12月5日公布於報紙及金門縣政府網站。
社會處表示，縣府續辦具有公法救助性質的短期臨時工計畫，明年度總共提供270個按日計酬短期臨時工名額，經過11月22、23日兩天的報名，最後統計共有504人報名，而金門縣政府也在今上午9時起在金城縣立體育館室內籃球場以及會議室，採全程錄影的方式公開抽籤。
社會處指出，公開抽籤作業由金門縣政府社會處副處長王茲繐、人事處及政風處代表陪同下主持，並會同社會處勞工行政科工作人員共同辦理，在到場抽籤的報名者見證下，逐一抽出正取與備取名單。
社會處副處長王茲繐表示，縣府團隊關注鄉親就業問題，依據公法救助精神提供270名按日計酬短期臨時工工作機會，協助鄉親解決短期就業問題。此次報名人數有500多人，縣府也會協助未錄取的民眾轉介至金門就業中心。
社會處表示，抽籤作業於上午9時起至11時左右結束，因多數報名者未到場，因此由縣府工作人員代理抽籤並由政風或人事人員在場共同見證。勞工行政科說明，504位報名者報名工務處、畜試所、地政局、養工所、自來水廠一般身分者，以及報名教育處、水試所、車船處、自來水廠特定身分者，因報名人數未超過或等於原定錄取人數，故免抽籤逕為登記錄取；其餘機關名額，則採公開抽籤，錄取名單將統一在5日（星期四）公告於金門縣政府網站及金門日報。
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