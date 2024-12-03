金門縣府短期臨時工抽籤抽出270位 錄取名單5日公告

金門縣政府「114年短期臨時工」今辦理抽籤作業，抽出270位臨時工名單，金門社會處表示，臨時工的上班日將從明年1月2日起正式上工，錄取名單將在12月5日公布於報紙及金門縣政府網站。

社會處表示，縣府續辦具有公法救助性質的短期臨時工計畫，明年度總共提供270個按日計酬短期臨時工名額，經過11月22、23日兩天的報名，最後統計共有504人報名，而金門縣政府也在今上午9時起在金城縣立體育館室內籃球場以及會議室，採全程錄影的方式公開抽籤。

社會處指出，公開抽籤作業由金門縣政府社會處副處長王茲繐、人事處及政風處代表陪同下主持，並會同社會處勞工行政科工作人員共同辦理，在到場抽籤的報名者見證下，逐一抽出正取與備取名單。

社會處副處長王茲繐表示，縣府團隊關注鄉親就業問題，依據公法救助精神提供270名按日計酬短期臨時工工作機會，協助鄉親解決短期就業問題。此次報名人數有500多人，縣府也會協助未錄取的民眾轉介至金門就業中心。