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推動馬祖永續低碳旅遊 馬管處助業者申請標章

中央社／ 連江縣3日電

馬祖國家風景區管理處推動永續低碳旅遊，積極參與國內外認證。其中，今年底協助在地7家旅行社申請環境部銅級環保旅行業標章，預計明年初可取得。

交通部觀光署馬祖國家風景區管理處今天發布新聞稿指出，響應交通部觀光署永續旅遊及連江縣政府低碳觀光島嶼策略，積極參與國內外各項認證，並取得階段性成果。

馬管處說明，在淨零排放等政策下，員工旅遊、工作會議、鄰里參訪團等，已逐步轉向綠色旅遊，為協助觀光圈業者提前因應、整備與轉型，故協助業者取得銅級環保旅行業標章。

北竿戰爭和平紀念公園主題館陳展內容升級與周邊環境改善工程，則因工程品質優良，且導入新式陳展設備並再現戰地政務時期民生風情，彰顯和平重要性，故獲「交通部112年度公共工程優良工程獎佳作」肯定。

而北竿遊客中心在立法委員陳雪生國會辦公室協助爭取下，增設無線上網熱點、中華郵政ATM等提升旅客服務體驗與智慧旅遊服務承諾，獲交通部觀光署「113年i-center旅遊服務體系服務旅客服務中心考核評比創新服務獎」。

此外，馬管處營運全縣唯一環境教育設施場所「南竿環境教育學堂」，並於113年經環境部評鑑合格。為解決馬祖環境教育人力短缺問題，已委外拍攝影片，未來民眾只要至馬管處南竿遊客中心觀賞影片，填寫學習單且分數達及格標準後，即可取得環境教育認證時數。

馬管處透過新聞稿強調，114年除持續推動永續旅遊外，響應交通部觀光署永續與數位雙軸轉型，將加強數位觀光設備建置、持續推動多元支付，並藉由各類貼心旅遊服務，讓國內外旅客在馬祖有段舒適、慢活的度假體驗，逐步將馬祖構築為國際地景慢遊度假島鏈。

交通部 永續 馬祖

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