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全台4萬座公廁中脫穎而出 大鵬灣濱灣碼頭公廁獲特優獎
大鵬灣國家風景區管理處近年持續升級公廁設施，包括全面安裝水洗免治馬桶及增設智慧感測系統等，其濱灣碼頭候船室公廁，在環境部今年度舉辦「我家廁所超級讚」公廁評比活動中，從全國4萬多座公廁中脫穎而出，獲得觀光遊憩類特優獎。
鵬管處在公廁的綠能與智慧設備提升方面，2022年全面安裝水洗免治馬桶，2023年增設智慧感測系統，能即時偵測人流、衛生及氣味狀況，並透過LINE群組通知清潔人員，確保廁所能問題快速處理。
在友善與安全設計方面，今年新增廁所指示燈與兒童安全座椅，並標明入口設置配置圖；在無障礙設施方面，也致力打造「無障礙廁所」，注重行動不便者與特殊族群需求，提供平等且舒適的如廁體驗。
這次獲獎的濱灣碼頭公廁，為全國4萬多座公廁經推薦、評選後，選出最優質的26家其中之一。在設計上融入環保與美學，利用馬賽克磁磚區分男女廁，挑高設計減少壓迫感，牆面的綠色植栽也提升視覺美觀，同時在入口走道融入海洋保育概念，提升遊客對環境保護的意識。
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