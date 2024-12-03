駕駛人注意！屏東戰備跑道、台26線區間測速再次執法

屏東縣佳冬鄉台1線戰備跑道，及車城鄉台26線尖山段的「區間平均速率自動偵測」設備今年度進行檢修，日前已檢修完畢且通過標準檢驗局檢定，將於12月10日起再次啟動執法，屏東警察局提醒駕駛人注意。

屏東縣佳冬鄉台1線戰備跑道及車城鄉台26線尖山段，是前往墾丁的必經之路，過去常因超速違規等引發事故。2022年3月1日開始建置區間測速科技執法後，傷亡交通事故下降約8%，顯示區間測速有效提升交通安全。