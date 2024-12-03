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駕駛人注意！屏東戰備跑道、台26線區間測速再次執法
屏東縣佳冬鄉台1線戰備跑道，及車城鄉台26線尖山段的「區間平均速率自動偵測」設備今年度進行檢修，日前已檢修完畢且通過標準檢驗局檢定，將於12月10日起再次啟動執法，屏東警察局提醒駕駛人注意。
屏東縣佳冬鄉台1線戰備跑道及車城鄉台26線尖山段，是前往墾丁的必經之路，過去常因超速違規等引發事故。2022年3月1日開始建置區間測速科技執法後，傷亡交通事故下降約8%，顯示區間測速有效提升交通安全。
兩處區間測速科技執法設備今年度進行維護檢修，已檢修完成並通過標準檢驗局校正檢定，確保執法設備的精準度及有效性，縣警局將於12月10日再次啟動執法。警察局長戴台㨗也呼籲駕駛人，行駛道路時應保持安全速限，避免超速行駛，養成良好的駕駛習慣。
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