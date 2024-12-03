快訊

中科院九鵬基地藥柱意外燃燒 技師半身燒傷緊急送醫

「新新併」又跨進一步！金管會證實收台新金、新光金合併申請

21位幸運兒中千萬獎項！9、10月發票清冊出爐 他最幸運只花5元

海委會攝影比賽 「蘭嶼東清灣晨曦之美」獲首獎10萬

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
海洋委員會舉辦「SEA!我的海派人生」攝影比賽，首獎獨得10萬獎金。記者劉學聖／攝影
海洋委員會舉辦「SEA!我的海派人生」攝影比賽，首獎獨得10萬獎金。記者劉學聖／攝影

海洋委員會「SEA！我的海派人生」攝影比賽頒獎典禮今天在高雄軟體園區登場，本次比賽徵集到來自240位攝影師與愛好者共962件參賽作品，前三名作品分別為金獎「蘭嶼東清灣晨曦之美」、銀獎「仲夏繽紛樂」、銅獎「快樂一夏」，另網路人氣獎為「奇幻相遇」，參與者用攝影寫下台灣海洋的美好。

海委會於今年首度舉辦海洋攝影比賽，自7月16日比賽開跑後，短短2個月吸引總計962件精彩作品參賽，無論是寧靜的海面、波濤洶湧的海浪，還是日出日落映照下的海岸，每一張照片都在講述海洋獨特的故事。在今日頒獎活動上，海委會副主委吳美紅提到，攝影不僅僅是對美景的紀錄，也是提醒我們時刻反思，海洋正面臨許多挑戰，包括環境污染、過度開發及氣候變遷等，已對海洋生態系統造成巨大影響，希望藉由這些影像，喚起大家對海洋保護的重視，思考如何在進行海洋遊憩活動的同時，以永續的方式與海共處，並共同守護美好的海洋。

為讓海洋遊憩玩家瞭解各式海域活動風險，海洋委員會已建置「海域遊憩活動一站式服務資訊平臺」，提供包含遊憩景點活動複合式查詢、海況影像、海情海象、禁限制活動海域、遊憩法令、海洋驛站及船舶進出港線上申請等資訊；搭配「Go Ocean海洋遊憩風險資訊APP」揭露海域遊憩景點及風險資訊，提供一般民眾及專業玩家，在從事海域遊憩前有充分的準備，降低遊憩時的風險，歡迎民眾多加利用。

海洋委員會舉辦「SEA!我的海派人生」攝影比賽，首獎獨得十萬獎金。記者劉學聖／攝影
海洋委員會舉辦「SEA!我的海派人生」攝影比賽，首獎獨得十萬獎金。記者劉學聖／攝影

攝影比賽 景點 風險

延伸閱讀

苗縣新南國小設計地震防災裝置 獲創意程式競賽特優首獎

海委會書面報告42頁創紀錄 揭大陸灰色地帶認知作戰

海委會攜手地方守護台灣蚵仔 嘉義布袋水質自動測站啟用

傳統海洋文化重生 八斗子罾子船新船龍目開光

相關新聞

全台4萬座公廁中脫穎而出 大鵬灣濱灣碼頭公廁獲特優獎

大鵬灣國家風景區管理處近年持續升級公廁設施，包括全面安裝水洗免治馬桶及增設智慧感測系統等，其濱灣碼頭候船室公廁，在環境部...

駕駛人注意！屏東戰備跑道、台26線區間測速再次執法

屏東縣佳冬鄉台1線戰備跑道，及車城鄉台26線尖山段的「區間平均速率自動偵測」設備今年度進行檢修，日前已檢修完畢且通過標準...

海委會攝影比賽 「蘭嶼東清灣晨曦之美」獲首獎10萬

海洋委員會「SEA！我的海派人生」攝影比賽頒獎典禮今天在高雄軟體園區登場，本次比賽徵集到來自240位攝影師與愛好者共96...

金門開更生人專業證照班輔導百人 法務部長鄭銘謙揭牌

福建更生保護會攜手金門監獄、金門高工今舉辦收容人「113年度室內配線丙級技術士技職訓練班」開訓，官員連同受訓學員等100...

屏東國際身障日活動 周春米：讓特教生平等運動

2024屏東國際身障日「適應體育活動」今天在屏東縣立體育館舉行，650名學生及193名教師參與。屏東縣長周春米說，盼藉此...

高雄傳統市場評鑑星等名攤 7成青年創業及二代攤商

高雄市16傳統市集、共計142攤今年登上經濟部樂活名攤名單，其中龍華市場今年再獲經濟部評鑑五星優良市集，已蟬聯3年，國民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。