海委會攝影比賽 「蘭嶼東清灣晨曦之美」獲首獎10萬

海洋委員會「SEA！我的海派人生」攝影比賽頒獎典禮今天在高雄軟體園區登場，本次比賽徵集到來自240位攝影師與愛好者共962件參賽作品，前三名作品分別為金獎「蘭嶼東清灣晨曦之美」、銀獎「仲夏繽紛樂」、銅獎「快樂一夏」，另網路人氣獎為「奇幻相遇」，參與者用攝影寫下台灣海洋的美好。

海委會於今年首度舉辦海洋攝影比賽，自7月16日比賽開跑後，短短2個月吸引總計962件精彩作品參賽，無論是寧靜的海面、波濤洶湧的海浪，還是日出日落映照下的海岸，每一張照片都在講述海洋獨特的故事。在今日頒獎活動上，海委會副主委吳美紅提到，攝影不僅僅是對美景的紀錄，也是提醒我們時刻反思，海洋正面臨許多挑戰，包括環境污染、過度開發及氣候變遷等，已對海洋生態系統造成巨大影響，希望藉由這些影像，喚起大家對海洋保護的重視，思考如何在進行海洋遊憩活動的同時，以永續的方式與海共處，並共同守護美好的海洋。