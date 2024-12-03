海委會攝影比賽 「蘭嶼東清灣晨曦之美」獲首獎10萬
海洋委員會「SEA！我的海派人生」攝影比賽頒獎典禮今天在高雄軟體園區登場，本次比賽徵集到來自240位攝影師與愛好者共962件參賽作品，前三名作品分別為金獎「蘭嶼東清灣晨曦之美」、銀獎「仲夏繽紛樂」、銅獎「快樂一夏」，另網路人氣獎為「奇幻相遇」，參與者用攝影寫下台灣海洋的美好。
海委會於今年首度舉辦海洋攝影比賽，自7月16日比賽開跑後，短短2個月吸引總計962件精彩作品參賽，無論是寧靜的海面、波濤洶湧的海浪，還是日出日落映照下的海岸，每一張照片都在講述海洋獨特的故事。在今日頒獎活動上，海委會副主委吳美紅提到，攝影不僅僅是對美景的紀錄，也是提醒我們時刻反思，海洋正面臨許多挑戰，包括環境污染、過度開發及氣候變遷等，已對海洋生態系統造成巨大影響，希望藉由這些影像，喚起大家對海洋保護的重視，思考如何在進行海洋遊憩活動的同時，以永續的方式與海共處，並共同守護美好的海洋。
為讓海洋遊憩玩家瞭解各式海域活動風險，海洋委員會已建置「海域遊憩活動一站式服務資訊平臺」，提供包含遊憩景點活動複合式查詢、海況影像、海情海象、禁限制活動海域、遊憩法令、海洋驛站及船舶進出港線上申請等資訊；搭配「Go Ocean海洋遊憩風險資訊APP」揭露海域遊憩景點及風險資訊，提供一般民眾及專業玩家，在從事海域遊憩前有充分的準備，降低遊憩時的風險，歡迎民眾多加利用。
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