全原運換場地 高市運發局：皆報備保障選手權益

國民黨高市議員白喬茵今天質疑高雄國家體育場因舉辦演唱會導致跑道殘破不堪，造成全國原住民族運動會改至高雄大學舉辦。市府表示，國家體育場跑道施工複雜，原本就將高雄大學列為候選場地。

白喬茵今天在高雄市議會質詢指出，高雄國家體育場疑似為了辦演唱會導致跑道殘破不堪，市府以要舉辦民國114年度全國原住民族運動會名義，向中央申請跑道更新補助，最後卻決議改辦在國立高雄大學田徑場。

白喬茵批高市府「騙中央的錢，又把原住民趕走」，且高雄大學田徑場認證已過期4年，罔顧原住民選手權益。她呼籲市府盡速場地補正，保障選手比賽成績。

高雄市運發局澄清表示，早於籌備初期已將高雄大學列入候選場地，114年全國原住民族運動會田徑場地選擇至國立高雄大學田徑場一事，體育署、田徑協會、田徑委員、原民會、原民議員等相關人士皆已知悉或曾會勘過場地。

運發局表示，後續將協助高雄大學田徑場修繕與認證，保障選手成績被承認。白喬茵所指欺騙原住民一事，絕非事實。

運發局指出，國體場雖也是備選方案之一，但跑道經多次向教育部體育署爭取補助經費，今年6月19日方獲核准補助辦理跑道更新計畫，總經費新台幣6740萬元，工程已於11月施工。

運發局表示，但國體場的跑道為蒙多跑道，施工較為複雜，於籌備初期即判斷難以於明年辦理全原運前完工與認證，所以選擇高雄大學方案。

高雄市原民會則表示，因賽事特殊性，市府原民會亦參與此次賽事籌辦，與高雄原民議員皆為籌備委員會的委員。

運發局強調，籌備過程均有邀集高雄市體育總會及高雄市體育總會田徑委員會，諮詢多方意見，回報體育署，體育署也了解補助款的使用及相關程序。