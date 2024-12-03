快訊

中科院九鵬基地藥柱意外燃燒 技師半身燒傷緊急送醫

「新新併」又跨進一步！金管會證實收台新金、新光金合併申請

21位幸運兒中千萬獎項！9、10月發票清冊出爐 他最幸運只花5元

全原運換場地 高市運發局：皆報備保障選手權益

中央社／ 高雄3日電

國民黨高市議員白喬茵今天質疑高雄國家體育場因舉辦演唱會導致跑道殘破不堪，造成全國原住民族運動會改至高雄大學舉辦。市府表示，國家體育場跑道施工複雜，原本就將高雄大學列為候選場地。

白喬茵今天在高雄市議會質詢指出，高雄國家體育場疑似為了辦演唱會導致跑道殘破不堪，市府以要舉辦民國114年度全國原住民族運動會名義，向中央申請跑道更新補助，最後卻決議改辦在國立高雄大學田徑場。

白喬茵批高市府「騙中央的錢，又把原住民趕走」，且高雄大學田徑場認證已過期4年，罔顧原住民選手權益。她呼籲市府盡速場地補正，保障選手比賽成績。

高雄市運發局澄清表示，早於籌備初期已將高雄大學列入候選場地，114年全國原住民族運動會田徑場地選擇至國立高雄大學田徑場一事，體育署、田徑協會、田徑委員、原民會、原民議員等相關人士皆已知悉或曾會勘過場地。

運發局表示，後續將協助高雄大學田徑場修繕與認證，保障選手成績被承認。白喬茵所指欺騙原住民一事，絕非事實。

運發局指出，國體場雖也是備選方案之一，但跑道經多次向教育部體育署爭取補助經費，今年6月19日方獲核准補助辦理跑道更新計畫，總經費新台幣6740萬元，工程已於11月施工。

運發局表示，但國體場的跑道為蒙多跑道，施工較為複雜，於籌備初期即判斷難以於明年辦理全原運前完工與認證，所以選擇高雄大學方案。

高雄市原民會則表示，因賽事特殊性，市府原民會亦參與此次賽事籌辦，與高雄原民議員皆為籌備委員會的委員。

運發局強調，籌備過程均有邀集高雄市體育總會及高雄市體育總會田徑委員會，諮詢多方意見，回報體育署，體育署也了解補助款的使用及相關程序。

原住民 體育 高雄大學

延伸閱讀

高雄世運主場館遭演唱會毀壞跑道 議員怒批：全國賽事被迫換場地

影／立院提案修改無給職遭汙名化 原民會族群委員5點聲明

立委提案修法改無給職 原民會族群委員：學歷政治霸凌

幫女兒找遺失吊飾 家長帶警察闖校園…高市教育局回應了

相關新聞

全台4萬座公廁中脫穎而出 大鵬灣濱灣碼頭公廁獲特優獎

大鵬灣國家風景區管理處近年持續升級公廁設施，包括全面安裝水洗免治馬桶及增設智慧感測系統等，其濱灣碼頭候船室公廁，在環境部...

駕駛人注意！屏東戰備跑道、台26線區間測速再次執法

屏東縣佳冬鄉台1線戰備跑道，及車城鄉台26線尖山段的「區間平均速率自動偵測」設備今年度進行檢修，日前已檢修完畢且通過標準...

海委會攝影比賽 「蘭嶼東清灣晨曦之美」獲首獎10萬

海洋委員會「SEA！我的海派人生」攝影比賽頒獎典禮今天在高雄軟體園區登場，本次比賽徵集到來自240位攝影師與愛好者共96...

金門開更生人專業證照班輔導百人 法務部長鄭銘謙揭牌

福建更生保護會攜手金門監獄、金門高工今舉辦收容人「113年度室內配線丙級技術士技職訓練班」開訓，官員連同受訓學員等100...

屏東國際身障日活動 周春米：讓特教生平等運動

2024屏東國際身障日「適應體育活動」今天在屏東縣立體育館舉行，650名學生及193名教師參與。屏東縣長周春米說，盼藉此...

高雄傳統市場評鑑星等名攤 7成青年創業及二代攤商

高雄市16傳統市集、共計142攤今年登上經濟部樂活名攤名單，其中龍華市場今年再獲經濟部評鑑五星優良市集，已蟬聯3年，國民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。