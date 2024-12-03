國際身心障礙者日 澎縣長盼給身障更多發展空間

今天是國際身心障礙者日，澎湖縣長陳光復在一場活動中，肯定老師與志工無私奉獻與耐心陪伴，讓身障者找到自信，勇敢迎接生命中的希望；盼各界給身障者更多發展空間，助他們發揮潛能。

澎湖縣政府「國際身障日系列活動-與天使有約」活動，今天在馬公西衛活動中心登場，陳光復、議長陳毓仁、國民黨籍縣議員許國政、民進黨籍縣議員呂黃春金與無黨籍縣議員許育愷與社會處長周柏雅等人出席，與350位大小天使共度溫馨時光，並頒獎表揚王佩瑜等多位優秀學員，肯定他們的卓越表現。

陳光復表示，澎湖是一座多元、有愛的島嶼，和諧的社會需要大家共同努力經營。期盼透過彼此的攜手合作，共同打造一個無障礙的美好社會願景，讓身心障礙朋友無論在生活、工作或社交方面，都能享有平等的參與機會。同時鼓勵社會各界給予身心障礙者更多發展空間，幫助他們充分發揮潛能，融入社會，為社會帶來更多價值與感動。

陳光復強調，縣府積極推動社區式照顧服務，目前在全縣設有19處社區日間照顧、日間作業設施、社區居住及家庭托顧等服務據點，提供多元化的照顧模式，讓身心障礙者透過多元課程啟發興趣、發揮專長，並藉此回饋社會。

陳光復也感謝在議會的支持下，縣府在身心障礙者政策推動，持續升級，提高三節慰問金，並提供臨時暨短期照顧、自立生活支持、居家服務、視障社區生活重建及輔具資源服務等多元化服務，全力營造安全、友善的生活環境。