金門開更生人專業證照班輔導百人 法務部長鄭銘謙揭牌

福建更生保護會攜手金門監獄、金門高工今舉辦收容人「113年度室內配線丙級技術士技職訓練班」開訓，官員連同受訓學員等100多人共襄盛舉。更生保護會表示，藉此建立收容人信心，讓他們更生復歸之路更順利，學員們在11月學科考試中也全數通過，回應社會善意及期待。

法務部長鄭銘謙表示，感謝長期以來出錢出力支持更生保護會推動技職訓練的個人及團體，勉勵學員珍惜這次開班機會，並期許學員發揮成果，順利取得證照，用漂亮的成績回應社會各界給予的善意與關懷。

福建更生保護會董事長、福建高等檢察署金門檢察分署檢察長毛有增表示，鄭銘謙兼任董事長任內，率先推動「職前一般安全衛生教育訓練」證照班，為「專業證照化」奠定良好基礎，更生保護會在該基礎上精進，最後擇定與日常生活緊密之「水電專業證照班」為開班項目。

毛有增說明，包含去年「丙級自來水管配管」、今年「丙級室內配線」等訓練班，期盼透過專業證照技術訓練，建立收容人之自信，緩和對未來出路之茫然與擔憂，於復歸社會後，降低求職碰壁之風險，加速進入職場進程及生活常態化，發揮「授人以魚不如授人以漁」技訓宗旨。

矯正署副署長林憲銘表示，政府資源有限，社會力量無窮，感謝毛有增全力支持、金門農工校長吳志衍師資支援，才會有今天室內配線班的成立，未來矯正署定會善用這得來不易的資源，持續協助金門監獄精進辦理技能訓練，讓學生學習一技之長，未來順利復歸社會。

吳志衍表示，設立技能檢定訓練班不僅為幫助收容人考取證照，更讓他們重新規畫人生方向、重拾信心的重要契機；勉勵學員，學習的道路上可能會面臨許多困難，但只要堅定、不懈的努力，必將獲得更輝煌的成就。