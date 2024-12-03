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屏東國際身障日活動 周春米：讓特教生平等運動

中央社／ 屏東縣3日電
屏東縣長周春米。聯合報系記者劉星君／攝影
屏東縣長周春米。聯合報系記者劉星君／攝影

2024屏東國際身障日「適應體育活動」今天在屏東縣立體育館舉行，650名學生及193名教師參與。屏東縣長周春米說，盼藉此讓特教生享受平等的運動機會，建立友善學習的運動環境。

「WE ARE HERE你我不『屏』凡~2024屏東國際身障日-適應體育活動」，邀國立屏東特殊教育學校協助，及國立屏東大學特教系、體育學系與國立潮州高級中學等100名學生擔任協作夥伴，參與活動成員共650名學生及193名教師。

周春米出席表示，由縣府針對特殊教育學生首次舉辦適應運動會，除了讓普特學生共同享受體育學習外，同時也建立友善運動環境，實踐融合教育，讓學生們從中獲得成就與自信。

周春米表示，屏東縣高、國中小設有各類特教班的學校共141所、200班，需要服務的學生人數約3652人，呼應教育部體育署推動運動平權，讓各級學校推廣發展適應體育，藉由舉辦此次活動，讓更多特教學生享受平等的運動機會。

周春米說，此次活動設計包含地板滾球、球類運動、布袋球及體適能活動等4項關卡，並透過闖關模式讓每名學生學習團隊合作、實踐自我挑戰，除符合身心障礙者權利公約（CRPD）精神，也展現縣府團隊「有愛無礙」的教育理念。

屏東縣政府教育處表示，透過合作學習的課程設計，以最少限制的教育環境，使有特殊需求的學生和普通學生能有最大的同場互動，讓融合教育與普通教育無縫接軌，並落實屏東成為真正安居樂業、希望城市。

周春米 運動 體育館

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