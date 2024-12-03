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金監開辦電匠班 鄭銘謙勉受刑人靠自己再站起來

中央社／ 金門3日電

金門監獄繼去年開設自來水管配管技訓班，今年開辦室內配線技職訓練班，今天舉行開訓典禮，法務部長鄭銘謙到場祝賀並盼學員把握機會，靠自己的力量再次站起來。

福建更生保護會上午在金門監獄舉辦室內配線技職訓練班（電匠班）開訓典禮，鄭銘謙、福建更生保護會董事長毛有增、矯正署副署長林憲明等人出席祝賀。

鄭銘謙表示，金門治安相對很好，所以監獄場地有限，即使如此金門監獄也開設許多技職訓練班，繼去年開辦自來水管配管技訓班，再到今年室內配線技職訓練班；這次開班仰賴福建更生保護會董事經費支持，以及金門農工師資支援才能順利開班，盼學員把握機會，靠自己的力量再次站起來。

毛有增表示，這次開設室內配線技職訓練班，特別規劃活動式訓練板，克服金門監獄場地較小問題，希望讓收容人能學習一技之長；未來目標除協助更多學員取得證照，以及後續實務上精進外，更生保護會也能輔導學員就業，包括創業貸款有50萬額度可以協助等。

林憲明表示，監獄負責把人關起來，但監獄也不只有威嚇功能，也希望這段期間收容人能學習有用技能，好好回到社會。金門耗資百萬經費開辦職訓班是很難得的事情，未來也將進一步規劃，除提供資源給金門受訓者，如果台北、桃園或其他機關收容人有意願，也都能夠移來金門學習。

此外，鄭銘謙也頒發「旗開得勝」錦旗給參與訓練班學員，表揚室內配線班第1期5名學員全數通過學科考試，成績最高者達97.5分，盼學員在明年2月術科考試能再創佳績。

監獄 金門

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