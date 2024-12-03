高雄傳統市場評鑑星等名攤 7成青年創業及二代攤商

高雄市16傳統市集、共計142攤今年登上經濟部樂活名攤名單，其中龍華市場今年再獲經濟部評鑑五星優良市集，已蟬聯3年，國民市場「國民魚丸料理」更獲全國僅3攤、南部唯一「五星金賞」名攤。經發局表示，市集攤商7成為青年創業及二代接手，傳統市場已成青創家兵家必爭之地。

經濟部公布2024年「優良市集暨樂活名攤」評核結果，龍華市場、鹽埕第一市場等多處市場再獲經濟部「樂活名攤」，今年四星與五星攤位更以青創攤位為主，展現市場在設施更新、經營模式創新及美感塑造全面提升。142攤中，五星金賞、五星、四星等高星等名攤達36攤，較去年成長4成以上，成績為歷年最佳。

五星名攤包括龍華市場「王煮麵」、國民市場「正瑜蔘藥行」及鹽埕示範市場「女子餃子」，四星名攤達32攤，成績為歷年最佳，這些高星等名攤7成為青年創業及二代攤商，顯示市場導入青年創業及二代接班策略的成效明顯。

龍華市場會長李國祥表示，傳統市場面對現代化消費挑戰，需不斷創新，龍華市場藉由年輕攤商加入，導入數位支付、外送服務及熟食遮罩等現代化設施，並進行硬體耐震補強及美學升級，成功提升市場整體環境與吸引力。

獲五星金賞的「國民魚丸料理」以精緻化經營和不斷改進的營運模式，成為全台僅3攤獲得五星金賞的名攤之一。總經理沈群哲說，國民魚丸由傳統攤位逐步轉型，從三星開始逐步精進，今年獲五星金賞，成功展店至澳洲，已成在地市場國際化的典範。

經發局長廖泰翔說，市場活化與修繕為市府重要施政目標，近5年核定經費8.34億元，推動全高雄80處市場攤集場改造，以及2年投入1500萬元推動市場青年創業補助，協助攤商升級硬體設施、強化行銷經營並提升美學環境，成果也呈現在樂活名攤的成績上。