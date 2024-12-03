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高雄3年捕捉萬隻綠鬣蜥 農業局訓練民眾獲「獵人資格」

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄市近3年已捕捉移除超過1萬隻綠鬣蜥，但高屏溪、鳳山溪、曹公圳沿岸仍可見不少綠鬣蜥出沒，有民眾直呼「體型直逼小恐龍」引發恐懼。資料照
高雄市近3年已捕捉移除超過1萬隻綠鬣蜥，但高屏溪、鳳山溪、曹公圳沿岸仍可見不少綠鬣蜥出沒，有民眾直呼「體型直逼小恐龍」引發恐懼。資料照

高雄市近3年已捕捉移除超過1萬隻綠鬣蜥，但高屏溪、鳳山溪、曹公圳沿岸仍可有不少綠鬣蜥出沒，有民眾目擊直呼「體型直逼小恐龍」引發恐懼；中央日前訂出移除政策，民眾若經訓練取得「獵人資格」，獵捕成功能獲得獎金，農業局已訂定獵捕目標為2萬4千隻，明年度將訓練100至150人取得獵捕資格。

農業部上月22日提出移除綠鬣蜥政策，全國今年度移除目標為12萬隻，專業廠商移除費用成蜥（吻肛長30公分以上）每隻500元，未達30公分者每隻200元，若民眾經訓練取得獵人資格，參與移除行動，參與者捕獲成蜥每隻250元，未達30公分每隻100元（可兌換現金、禮券或農產品）。

高雄市綠鬣蜥2020年起農業局列為有害生態物種，禁止繁殖、買賣和野放，主要分布於烏松、仁武、鳳山、 大寮及大樹區，集中在高屏溪、鳳山溪、曹公圳及支流洽岸，2022年共移除5449隻，2023年至今已移除6038隻，目前全市登記飼養57人、共87隻，農業業表示會定期抽查寵物店有無違規行為。

高雄市鳳山溪常有當地居民稱沿岸有綠鬣蜥出沒，有時會看到單一個體趴在岸邊，也曾看過3隻綠鬣蜥成群結隊爬上岸邊的運動步道，甚至溪旁的樹上也會躲著綠鬣蜥，有些綠鬣蜥體型壯碩，體長甚至超過1公尺，「比野狗還大隻，簡直是小恐龍」很多路過或運動的人都曾綠鬣蜥驚嚇過。

目前高雄移除綠鬣蜥的手段除了委由2個專業單位分工移除，也由民間通報1999，列出優先處理熱點，市府已申請購買3把空氣槍，明年度可以使用，市議員黃彥毓指出，中央祭出新獎勵措施後，獎金不低，應多鼓勵民眾成為「獵人」捕捉，高雄應該多編列預算開辦訓練課程並授予識別證。

農業局長張清榮表示，明年度預計會開5個班級，每班有近20至30人，預估增加100至150人能有資格獵捕綠鬣蜥，但空氣槍仍不開放一般民眾使用，僅能由參與林業保育署課程的專業人員使用，目前高雄市被中央訂定獵捕目標為2萬4千隻，經費是1600萬至1800萬。

中央日前訂出移除政策，民眾若經訓練取得獵人資格，獵捕成功能獲得獎金，高雄市已訂定獵捕目標為2萬4千隻，明年度將訓練100至150人取得獵捕資格。圖／翻攝自高雄市議會直播
中央日前訂出移除政策，民眾若經訓練取得獵人資格，獵捕成功能獲得獎金，高雄市已訂定獵捕目標為2萬4千隻，明年度將訓練100至150人取得獵捕資格。圖／翻攝自高雄市議會直播

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