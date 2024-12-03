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國際身障日…屏東縣適應體育推動共融 建立友善運動環境

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣教育處推動適應體育打造普通班、特教班融合跨領域合作，設計闖關體驗，讓學生們享有平等參與體育課機會，建立友善運動環境，實踐融合教育。記者劉星君／攝影
屏東縣教育處推動適應體育打造普通班、特教班融合跨領域合作，設計闖關體驗，讓學生們享有平等參與體育課機會，建立友善運動環境，實踐融合教育。記者劉星君／攝影

今天12月3日是國際身障日，屏東縣府教育處推動適應體育打造普通班、特教班融合跨領域合作，設計教材闖關，讓學生們享有平等參與體育課機會，建立友善運動環境，實踐融合教育。

今天舉辦的適應體育運動會，在屏東縣立體育館登場，縣長周春米出席，由屏東大學特教系、體育系與國立潮州高中、國立屏東特殊教育學校約100多名學生們擔任工作夥伴，邀請縣內特教班學生、普通班學生一起參與。

周春米說，屏東縣高、國中小設有各類特教班學校共141所、200班。需服務學生人數約 3650多名，隨著「身心障礙者權利公約施行法」通過後，呼應體育署推動運動平權，重視各級學校適應體育發展的政策，透過這次運動會，讓特殊教育學生亦可享有與普通生平等參與體育課機會、建立友善運動環境，實踐融合教育的機會。

教育處指出，為服膺身心障礙者權利公約（CRPD）精神，2024國際身障日活動以普通教育課程為範圍，設計認知、技能以及體育的多元評量，以適應體育活動來呈現，包含地板滾球、球類運動、布袋球及體適能活動四關卡。

屏東縣特教輔導團召集人、中正國小校長許嘉政說，以地板滾球為例，特殊學生以運動輔具軌道，藉由融合夥伴協助，投出每顆球，活動圍繞共融主軸，讓學生自我挑戰，選擇活動難易度與融合夥伴共同完成闖關。

許嘉政說，中小學特教教育主流為融合教育，特教生在普通班上課，各個領域中就課程調整，健康與體育課程調整就是「適應體育」，普通班老師跟特教班老師合作，課程讓普生、特生能在課程中一起學習成長，終極目標希望所有領域都能調整，讓特生在普通班接受教育，能有更好適性學習。

許嘉政說，推行以體育課的適應體育為範例，屏東縣國教輔導團健體領域與特教領域輔導團合作，藉由不同觀點，為學生設計適合課程，透過運動會推廣，了解適用與否。下學期將推行適應體育短影音，透過短影音讓普通班體育課老師，更容易上手落實推動。

今天參與學生們都玩得很開心，當挑戰成功時，全場響起歡呼鼓掌聲，也透過合作學，讓有特殊需求的學生和普通學生能有最大的同場互動，讓融合教育與普通教育接軌。

屏東縣新圍國小特教班小朋友化成小精靈，表演舞蹈，場面溫馨。記者劉星君／攝影
屏東縣新圍國小特教班小朋友化成小精靈，表演舞蹈，場面溫馨。記者劉星君／攝影
屏東縣教育處推動適應體育打造普通班、特教班融合跨領域合作，設計闖關體驗，讓學生們享有平等參與體育課機會，建立友善運動環境，實踐融合教育。記者劉星君／攝影
屏東縣教育處推動適應體育打造普通班、特教班融合跨領域合作，設計闖關體驗，讓學生們享有平等參與體育課機會，建立友善運動環境，實踐融合教育。記者劉星君／攝影
屏東縣新圍國小特教班小朋友化成小精靈，表演舞蹈，場面溫馨。記者劉星君／攝影
屏東縣新圍國小特教班小朋友化成小精靈，表演舞蹈，場面溫馨。記者劉星君／攝影
屏東縣教育處推動適應體育打造普通班、特教班融合跨領域合作，設計闖關體驗，讓學生們享有平等參與體育課機會，建立友善運動環境，實踐融合教育。記者劉星君／攝影
屏東縣教育處推動適應體育打造普通班、特教班融合跨領域合作，設計闖關體驗，讓學生們享有平等參與體育課機會，建立友善運動環境，實踐融合教育。記者劉星君／攝影
今天12月3日是國際身障日，屏東縣府教育處推動適應體育打造普通班、特教班融合跨領域合作，設計教材闖關，讓學生們享有平等參與體育課機會，建立友善運動環境，實踐融合教育。記者劉星君／攝影
今天12月3日是國際身障日，屏東縣府教育處推動適應體育打造普通班、特教班融合跨領域合作，設計教材闖關，讓學生們享有平等參與體育課機會，建立友善運動環境，實踐融合教育。記者劉星君／攝影
屏東縣新圍國小特教班小朋友化成小精靈，表演舞蹈，場面溫馨。記者劉星君／攝影
屏東縣新圍國小特教班小朋友化成小精靈，表演舞蹈，場面溫馨。記者劉星君／攝影

周春米 屏東縣 身障 運動 體育館

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