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屏東聖誕節童話屋「路沖」吸睛 網友留言買房送聖誕老公公

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
「屏東聖誕節」今年位在屏東公園主燈「聖誕童話屋」，因正對屏東市民權路，有房屋仲介公司在社群平台以售屋方式逗趣介紹「路沖」房子。記者劉星君／攝影
「屏東聖誕節」今年位在屏東公園主燈「聖誕童話屋」，因正對屏東市民權路，有房屋仲介公司在社群平台以售屋方式逗趣介紹「路沖」房子。記者劉星君／攝影

「路沖」、「會自動發光」，什麼樣的房子引起話題？「屏東聖誕節」今年位在屏東公園的主燈「聖誕童話屋」造型可愛，因正對屏東市民權路，有房屋仲介公司在社群平台以售屋方式逗趣介紹「路沖」房子，且「全新屋齡、獨棟透天、還會自動發光」，有網友留言說「買房送聖誕老公公？」。

屏東聖誕節每年主燈都不同，今年採雙主燈設計，其中一座位在屏東火車站前，直徑5公尺的水晶球主燈「聖誕村」，以浪漫雪花球迎接離鄉遊子歸來，加上沿途的光環境，讓人一踏出火車站就感受到濃濃耶誕氛圍。另一座主燈「聖誕童話屋」，則座落在屏東公園九重葛花架前，小屋的咕咕鐘每半時啟動音樂展演，帶來溫馨喜悅。

屏東公園主燈「聖誕童話屋」面對民權路，從民權路這端望過去像是俗稱「路沖」，有房屋仲介公司以專業賣房角度在社群平台推介示範「路沖」房子，「獨棟透天、樓層正2樓、全新屋齡、2房1廳1衛」，還會自動發光，而且位在太平洋百貨生活圈、黃金蛋黃區，適合五金行、理髮店、刀具店、飲料店等等，人潮洶湧生意興隆，並標註「屏東聖誕節限定」，用語引人發噱。

有網友在貼文下留言，直接說想買，問坪數？開價多少？帶看房嗎？是不是薑餅做的？，有人說「雙學區雙百貨，正公園內，簡直太優」，房仲公司巧回「這二天很多人看房」，點出現場熱鬧人潮；也有人問「買房送聖誕老公公？」，仲介公司答「還有聖誕樹」，一來一往超爆笑。

屏東縣政府傳播暨國際事務處沒想到主燈意外引發話題，樂見民眾打趣，屏東聖誕節就是要帶給大家歡樂。屏東聖誕節從屏東火車站至屏東公園總共有18組燈飾，包括5組燈光音樂展演，活動至2025年元月一日，每晚從5點半到10點亮燈，歡迎大家發掘更多亮點，一起散播歡樂散播愛。

「屏東聖誕節」今年位在屏東公園主燈「聖誕童話屋」，因正對屏東市民權路，有房屋仲介公司在社群平台以售屋方式逗趣介紹「路沖」房子。圖／屏東縣政府提供
「屏東聖誕節」今年位在屏東公園主燈「聖誕童話屋」，因正對屏東市民權路，有房屋仲介公司在社群平台以售屋方式逗趣介紹「路沖」房子。圖／屏東縣政府提供
「屏東聖誕節」主燈「聖誕童話屋」每30分鐘展演一次，吸引爆多人潮。圖／屏東縣政府提供
「屏東聖誕節」主燈「聖誕童話屋」每30分鐘展演一次，吸引爆多人潮。圖／屏東縣政府提供

屏東縣政府 火車站 聖誕節

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