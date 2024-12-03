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高雄世運主場館遭演唱會毀壞跑道 議員怒批：全國賽事被迫換場地

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄市府向體育署爭取4千萬經費整修世運主場館跑道，但市議會白喬茵發現明年全國原住民運動會卻被改至高雄大學，痛批高市府「騙中央的錢」。圖／翻攝自高雄市議會直播
高雄市府向體育署爭取4千萬經費整修世運主場館跑道，但市議會白喬茵發現明年全國原住民運動會卻被改至高雄大學，痛批高市府「騙中央的錢」。圖／翻攝自高雄市議會直播

高雄世運主場館近年屢辦演唱會，造成場內田徑場、跑道、草皮破敗不堪，影響體育賽事舉辦，高雄市今年以「114年全國原住民運動會」在場館舉辦為由，向體育署爭取4千萬經費整修，但市議員白喬茵發現運動會卻被更改至高雄大學舉辦，且高雄大學田徑場認證已過期4年，痛批高市府「騙中央的錢」，又把原住民趕走。

高雄世運主場館今年舉辦演唱會天數達117天、體育活動23天，演唱會天數為體育活動5倍，白喬茵指出，已違背當初推廣運動賽事初衷，屢辦演唱會也造成場館損耗、跑道遭大型機具重壓，草皮也遭舞台壓壞，「藍色跑道被破壞到變成灰黑色，要用強力水柱沖洗」，場地復原期間更無法舉辦體育賽事，讓體育人士抱怨不斷。

世運主場館因頻繁辦演唱會，造成跑道損壞、龜裂、凹凸不平嚴重，113學年度高雄市中等學校運動會原定在該場地舉辦，官方在賽前一天遭通知「場地不堪使用」倉促宣布延期，最後改至中山大學田徑場，外界批評市府資源分配不均，場館應優先提供公共運動設施用途，重視舉辦商業活動的平衡性。

體育署今年6月核定「國家體育場跑道更新計畫」，中央出資4000萬、地方自籌2740萬，已在11月動工更新跑道，預計明年3月完工；但白喬茵指出，高市府當出以明年4月舉辦「114年全國原住民運動會」發函爭取經費，但原住民運動會卻被發現已改至高雄大學體育場舉辦，她怒批「向中央騙錢，結果把人家趕走不舉辦？」

「原住民是『咖細漢』嗎？因為演唱會經濟跑道損毀，只能被迫遭趕至其他場地」白喬茵指出，陳其邁宣稱高雄大學田徑場是合乎規格的場地，但經調查該田徑場早在2010年已過期認證，市府至今未送出重新申請認證文件給田徑協會，她擔心選手在未認證場地的成績會不被田徑協會承認。

白喬茵指出，高市府利用原住民運動賽事名目「騙中央的錢」，之後又將原住民趕到其他「不合格場地」，痛批「原住民比較好欺負嗎？」認為市府從不知道高雄大學場地認證過期。

陳其邁回應，世運主場館已達到使用年限，必須做例行性整修，市府已多年、多次向中央爭取機費做跑道更新計畫，但計畫時程延後，施工修復期才適逢原住民運動會，因此另擇合適場地，都已向中央、原民會、原住民議員說明清楚；運發局長侯尊堯解釋，高雄大學田徑場目前將規劃整修，整修完就會即刻辦理認證，屆時選手們在場地的成績也可受認證，一切流程皆能按時且合乎標準。

高雄市府向體育署爭取4千萬經費整修世運主場館跑道，但市議會白喬茵發現明年全國原住民運動會卻被改至高雄大學，痛批高市府「騙中央的錢」。圖／翻攝自高雄市議會直播
高雄市府向體育署爭取4千萬經費整修世運主場館跑道，但市議會白喬茵發現明年全國原住民運動會卻被改至高雄大學，痛批高市府「騙中央的錢」。圖／翻攝自高雄市議會直播

原住民 運動 陳其邁 體育 高雄大學

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