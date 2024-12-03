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影／中油林園廠四輕7度出包 議員批高市府不敢強力監督

聯合報／ 記者郭韋綺王勇超／高雄即時報導
高市環保局派員到中油廠區監測。記者郭韋綺／翻攝
高市環保局派員到中油廠區監測。記者郭韋綺／翻攝

中油林園廠四輕昨發生壓縮機跳脫導致跳車，燃燒不完全燃燒塔產生大量黑煙造成空氣汙染，環保局依「空汙法」開罰112.5萬元。議員邱于軒今不滿痛批，中油已是第7次出包，環保局對於中油連續出包，還是毫無作為，她並呼籲中油檢討內部控管，別讓林園汙染雪上加霜。

議員邱于軒不滿說，中油已在林園還能第7次出包，百姓叫苦連天，環保局對於中油連續出包，如此不穩定的營運，還是毫無作為，絲毫沒有強硬的手段，昨天事件發生後，一開始詢問時環保局窗口一問三不知，試問，這樣的生活品質，如何讓人相信高雄是一個宜居的城市。

邱于軒說，到底林園還要被國營事業糟蹋多久？難道高雄市政府是拿人手短，不敢強力監督嗎？她再次呼籲中油應該好好檢討內部操作流程，不要再有這樣事情發生，魚肉鄉民，讓林園汙染雪上加霜。

環保局強調，中油林園廠四輕C1201壓縮機，昨天下午突然關閉導致跳車，緊急將製程氣體排放至燃燒塔處理，因燃燒不完全造成黑煙排出，已依違反空氣汙染防制法第32條裁罰10萬元至500萬元罰鍰。

中油則回應，昨天下午2時37分石化事業部林園廠四輕組壓縮機異常，安全連鎖機制啟動，將製程氣體排放至燃燒塔，以確保人員、設備及廠區安全。

經現場轄區人員緊急應變，約下午3時，壓縮機重啟動工場及燃燒塔恢復正常操作，期間石化事業部皆已依規定通報相關主管機關，亦及時知會林園地方人士。

高市環保局派員到中油廠區監測。記者郭韋綺／翻攝
高市環保局派員到中油廠區監測。記者郭韋綺／翻攝

中油 環保局 邱于軒

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