哈瑪星出現巨大香蕉成亮點 週末推廣農特產品

濱線觀光列車「哈瑪星號」日前啟程，高市府推出系列活動，設計巨型香蕉裝置妝點園區火車，並於12月7、8日舉辦「香蕉派對」，帶來精選農特產品供民眾選購。

高雄市文化局長王文翠表示，哈瑪星在過去是全台商貨必經之地，1960年代更大量出口香蕉至日本，各地採收而來的香蕉多透過鐵路運往高雄港出口，不只為台灣賺進大筆外匯，更因此贏得「香蕉王國」美稱。

文化局今天新聞稿表示，搭配哈瑪星鐵道園區全面升級，文化局製作巨大香蕉裝置，打造符合高雄港運業及物產特色的全新亮點，吸引民眾駐足拍照，也為週末將登場的「香蕉派對」暖場。

文化局指出，早期香蕉的保存技術尚未純熟，外銷日本的香蕉運抵門司港時難免出現熟成及受損情形，為了及時賣出，九州門司港的商人便自創各種有趣的話術拍賣香蕉，形成當地特殊的文化現象。

此次「香蕉派對」邀請門司港香蕉叫賣會成員重返香蕉的故鄉「高雄」，於12月7日下午4時在輕軌哈瑪星站旁上演「香蕉叫賣」，展現日本無形文化財的魅力。

此外，日本門司港高人氣吉祥物「黃蕉人」也飄洋過海來到高雄，即日起至12月15日於舊打狗驛月台展出。

文化局也推出「找找香蕉人」集章活動，12月7日起至哈瑪星台灣鐵道館、舊打狗驛故事館、打狗英國領事館文化園區、原愛國婦人會館、棧貳庫KW2等5個場域完成集章任務，集滿3個香蕉人偶印章，即可至哈瑪星台灣鐵道館兌換活動限定「香蕉人吊飾」一枚，活動到2025年2月16日，送完為止。

「香蕉派對」12月7、8日上午11時至晚上6時在哈瑪星鐵道園區登場，期間有多組親子節目及音樂表演，還有眾多美食品牌出攤，旗山區農會及旗山青農也帶來香蕉、蜂蜜、果乾及多種農產品及冰品供民眾選購。