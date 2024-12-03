快訊

摺疊手機市場大衰退！專家曝「蘋果摺疊iPhone」這年推出變救世主

普丁真的惡意？梅克爾回憶中的普丁放狗嚇人事件

獨／「新新併」本周已送件？金管會將在下午說明

哈瑪星出現巨大香蕉成亮點 週末推廣農特產品

中央社／ 高雄3日電

濱線觀光列車「哈瑪星號」日前啟程，高市府推出系列活動，設計巨型香蕉裝置妝點園區火車，並於12月7、8日舉辦「香蕉派對」，帶來精選農特產品供民眾選購。

高雄市文化局長王文翠表示，哈瑪星在過去是全台商貨必經之地，1960年代更大量出口香蕉至日本，各地採收而來的香蕉多透過鐵路運往高雄港出口，不只為台灣賺進大筆外匯，更因此贏得「香蕉王國」美稱。

文化局今天新聞稿表示，搭配哈瑪星鐵道園區全面升級，文化局製作巨大香蕉裝置，打造符合高雄港運業及物產特色的全新亮點，吸引民眾駐足拍照，也為週末將登場的「香蕉派對」暖場。

文化局指出，早期香蕉的保存技術尚未純熟，外銷日本的香蕉運抵門司港時難免出現熟成及受損情形，為了及時賣出，九州門司港的商人便自創各種有趣的話術拍賣香蕉，形成當地特殊的文化現象。

此次「香蕉派對」邀請門司港香蕉叫賣會成員重返香蕉的故鄉「高雄」，於12月7日下午4時在輕軌哈瑪星站旁上演「香蕉叫賣」，展現日本無形文化財的魅力。

此外，日本門司港高人氣吉祥物「黃蕉人」也飄洋過海來到高雄，即日起至12月15日於舊打狗驛月台展出。

文化局也推出「找找香蕉人」集章活動，12月7日起至哈瑪星台灣鐵道館、舊打狗驛故事館、打狗英國領事館文化園區、原愛國婦人會館、棧貳庫KW2等5個場域完成集章任務，集滿3個香蕉人偶印章，即可至哈瑪星台灣鐵道館兌換活動限定「香蕉人吊飾」一枚，活動到2025年2月16日，送完為止。

「香蕉派對」12月7、8日上午11時至晚上6時在哈瑪星鐵道園區登場，期間有多組親子節目及音樂表演，還有眾多美食品牌出攤，旗山區農會及旗山青農也帶來香蕉、蜂蜜、果乾及多種農產品及冰品供民眾選購。

哈瑪星 文化局 香蕉

延伸閱讀

天冷喝酒暖身只是短暫錯覺！8食材助祛寒 黑芝麻、香蕉都適合

吃香蕉有助提昇「性福」？醫提醒4類人不適合

「亞硝胺」剋星，用它包烤肉吃解膩又健康！一狀況避免選購

高血壓吃碳水化合物很罪惡？研究指7種碳水化合物反有助降血壓，香蕉、燕麥都入列

相關新聞

高雄世運主場館遭演唱會毀壞跑道 議員怒批：全國賽事被迫換場地

高雄世運主場館近年屢辦演唱會，造成場內田徑場、跑道、草皮破敗不堪，影響體育賽事舉辦，高雄市今年以「114年全國原住民運動...

國際身障日...屏東縣適應體育推動共融 建立友善運動環境

今天12月3日是國際身障日，屏東縣府教育處推動適應體育打造普通班、特教班融合跨領域合作，設計教材闖關，讓學生們享有平等參...

屏東聖誕節童話屋「路沖」吸睛 網友留言買房送聖誕老公公

「路沖」、「會自動發光」，什麼樣的房子引起話題？「屏東聖誕節」今年位在屏東公園的主燈「聖誕童話屋」造型可愛，因正對屏東市...

影／中油林園廠四輕7度出包 議員批高市府不敢強力監督

中油林園廠四輕昨發生壓縮機跳脫導致跳車，燃燒不完全燃燒塔產生大量黑煙造成空氣汙染，環保局依「空汙法」開罰112.5萬元。...

屏東納管沙灘車 最重罰10萬

屏東縣近3年發生2起沙灘車翻車事故釀2死，縣府率全國之先訂定「屏東縣沙灘車活動管理自治條例」，今年10月縣議會三讀通過，...

緩解高樹鄉交通壅塞…屏2-1線道路 2日通車

屏東縣高樹鄉屏2-1線道路開闢工程昨天通車，不僅解決高樹鄉前往縣道185線（沿山公路）道路壅塞、危險情況，高樹市區車程也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。