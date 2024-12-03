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緩解高樹鄉交通壅塞…屏2-1線道路 2日通車
屏東縣高樹鄉屏2-1線道路開闢工程昨天通車，不僅解決高樹鄉前往縣道185線（沿山公路）道路壅塞、危險情況，高樹市區車程也將縮短10分鐘！
屏2-1線是高樹市區往縣道185線沿山公路的聯接道路，沿線跨越後壁溪排水及阿烏排水等溪流，道路狹窄曲折且住家林立，尖峰時段及假日人潮多易造成交通瓶頸。高樹鄉長梁正翰欣慰地說，屏2-1線道路開通後不用再繞行社區，高樹市區交通時間可縮短約10分鐘。
縣長周春米昨出席通車典禮表示，縣府2019年7月完成環評，2021年提報生活圈道路交通系統建設計畫，獲交通部核定8700萬元辦理，新闢道路可緩解高樹鄉交通壅塞。
屏東縣工務處指屏2-1線道路開闢工程，由屏2-1線終點處向東新闢延伸經屏7線至縣道185線，寬度12公尺，總長度約824公尺，今年1月17日開工，雙向各設置一車道，速限50。感謝25名地主協助縣府取得38筆土地道路使用權，新闢完成後，可分散屏2線部分交通流量，提升行車安全性及道路服務品質。
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