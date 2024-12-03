屏東納管沙灘車 最重罰10萬

屏東縣近3年發生2起沙灘車翻車事故釀2死，縣府率全國之先訂定「屏東縣沙灘車活動管理自治條例」，今年10月縣議會三讀通過，送觀光署核定中，行政院備查後即可實施，業者若違反規定，最重可罰10萬元。

國內沙灘車熱潮由屏東、宜蘭而起，近年移往花蓮，但花蓮、宜蘭縣府表示，目前未考慮訂定自治條例，依照中央的沙灘車管理指引進行管理。

屏東縣沙灘車活動多集中在屏南地區，長年推動沙灘車合法的滿州鄉觀光協會理事長莊期文說，合法經營，對客人才有保障，業者也有遵循依據，並帶動地方就業機會，提升觀光品質，創造三贏。不過張姓業者無奈地說，自治條例立意良善，但墾丁國家公園管理處嚴禁沙灘車，合法場域很難找。

屏東縣府交旅處長黃國維說，訂定自治條例主要輔導業者進入合法場域、合法經營，現階段至少3家業者有意願合法化，縣府也將與滿州鄉公所建立示範場域。

交旅處說，自治條例依行政院指示「導禁兼施」方向輔導，將業者及遊客行為納入管理，條例內容包括審查業者資格及營運計畫，研訂遊客體驗年齡，未滿18歲不得單獨從事沙灘車活動，須有成年人陪同，也限制沙灘車僅能在申請區域行駛等。

墾丁國家公園管理處表示，沙灘車在原野地區行駛常造成揚塵及噪音，且破壞土地植被，造成水土沖刷，因此墾管處內嚴禁沙灘車。

屏東訂定自治條例規範沙灘車，花蓮、宜蘭縣則暫不考慮。花蓮縣府觀光處表示，若沙灘車行駛道路上，依道路交通管理處罰條例可處1200元至3600元罰鍰；在河川區域內，行駛車輛於指定通路外，可處2500元至5萬元罰鍰；森林法、海岸管理法也都有相對應的法條可開罰，呼籲業者切勿帶遊客進入禁止活動區域，以免受罰。