影／中油林園廠又跳車冒火光及黑煙 環保局第七度開罰

中油林園四輕工場今天下午發生壓縮機跳脫導致跳車，因燃燒不完全導致燃燒塔產生大量黑煙造成空氣汙染。議員邱于軒大罵，今年跳車次數已經多到數不清，環保局習以為常，淪於被動開罰。環保局說明，目前火光已變小，持續監控附近空氣品質，依空汙法罰112.5萬元。

今天下午2點多，林園附近居民看見中油又冒出火光及濃濃黑煙，跟以往不同的是，這次還伴隨著很吵雜的洩壓聲音。高市議員邱于軒接獲居民通報後致電環保局詢問事故原因。

邱于軒說，每次都是壓縮機跳車，真不知道是中油不願改善或環保局稽查不力，第一時間詢問環保局人員一問三不知，後來才被動依據空汙法裁罰，難道大家都已經習以為常，沒有辦法提出更積極作為嗎？

環保局說明，今天下午2時37分接獲中油通報，林園廠四輕因C1201壓縮機進口蒸氣緊急遮斷閥突然關閉導致跳車，緊急將製程氣體排至燃燒塔處理，因燃燒不完全造成黑煙排出。

環保局統計，今年1月10日裁罰67萬5000元、3月10日裁罰22萬5000元、3月16日裁罰22萬5000元、4月4日裁罰90萬、6月11日裁罰75萬、9月23日裁罰90萬罰鍰，今天（12月2日）緊急排放製程氣至燃燒塔處理造成明顯黑煙，違反空氣汙染防制法第32條規定，裁罰112.5萬元。今年累計裁罰金額達480萬元。