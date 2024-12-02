快訊

中職／周思齊上節目談假球案！ 曝曾遭黑道硬塞10萬塊

東森購物證實裁員約2百人 指成本大增逾1.3億「電商陷紅海」

聽新聞
0:00 / 0:00

影／中油林園廠又跳車冒火光及黑煙 環保局第七度開罰

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
中油高雄林園廠又發生跳車事件，燃燒塔出現火光及黑煙。記者徐白櫻／翻攝
中油高雄林園廠又發生跳車事件，燃燒塔出現火光及黑煙。記者徐白櫻／翻攝

中油林園四輕工場今天下午發生壓縮機跳脫導致跳車，因燃燒不完全導致燃燒塔產生大量黑煙造成空氣汙染。議員邱于軒大罵，今年跳車次數已經多到數不清，環保局習以為常，淪於被動開罰。環保局說明，目前火光已變小，持續監控附近空氣品質，依空汙法罰112.5萬元。

今天下午2點多，林園附近居民看見中油又冒出火光及濃濃黑煙，跟以往不同的是，這次還伴隨著很吵雜的洩壓聲音。高市議員邱于軒接獲居民通報後致電環保局詢問事故原因。

邱于軒說，每次都是壓縮機跳車，真不知道是中油不願改善或環保局稽查不力，第一時間詢問環保局人員一問三不知，後來才被動依據空汙法裁罰，難道大家都已經習以為常，沒有辦法提出更積極作為嗎？

環保局說明，今天下午2時37分接獲中油通報，林園廠四輕因C1201壓縮機進口蒸氣緊急遮斷閥突然關閉導致跳車，緊急將製程氣體排至燃燒塔處理，因燃燒不完全造成黑煙排出。

環保局統計，今年1月10日裁罰67萬5000元、3月10日裁罰22萬5000元、3月16日裁罰22萬5000元、4月4日裁罰90萬、6月11日裁罰75萬、9月23日裁罰90萬罰鍰，今天（12月2日）緊急排放製程氣至燃燒塔處理造成明顯黑煙，違反空氣汙染防制法第32條規定，裁罰112.5萬元。今年累計裁罰金額達480萬元。

中油高雄林園廠又發生跳車事件，燃燒塔出現火光及黑煙。記者徐白櫻／翻攝
中油高雄林園廠又發生跳車事件，燃燒塔出現火光及黑煙。記者徐白櫻／翻攝
中油高雄林園廠又發生跳車事件，燃燒塔出現火光及黑煙。記者徐白櫻／翻攝
中油高雄林園廠又發生跳車事件，燃燒塔出現火光及黑煙。記者徐白櫻／翻攝

中油 環保局 空氣品質 空氣汙染 邱于軒

延伸閱讀

影／高雄老婦賣菜一輩子將退休 走在最熟悉的回家路遇死劫

議員問綠能弊案有無延燒至高雄 政風處：目前所知沒有

追擊高雄撒釘怪客網貼軍車照諷相關單位 警：已組專案偵辦

韓粉氣炸了！ 高雄「國瑜樹」竟變廢土推置場

相關新聞

路沖但會自體發光？房仲貼屏東聖誕節主燈童話屋 妙回：這2天很多人看房

「屏東聖誕節」主燈之一的「聖誕童話屋」造型可愛，因正對大馬路，有房仲公司在社群平台以售屋方式逗趣介紹「路沖」房子，引發網...

影／中油林園廠又跳車冒火光及黑煙 環保局第七度開罰

中油林園四輕工場今天下午發生壓縮機跳脫導致跳車，因燃燒不完全導致燃燒塔產生大量黑煙造成空氣汙染。議員邱于軒大罵，今年跳車...

高鐵南延「是否進高雄車站」？說明會陷論戰 在地人：20年前就該做

高鐵南延屏東方案年底定案，目前鐵道局仍朝向高鐵應進入高雄車站後，開往屏東六塊厝站的「高雄方案」進行，中央今日在高雄苓雅區...

金門春節海空交通高峰 陳玉珍協調小三通、台金線增班

為因應小三通陸客觀光人潮，金門居民也多次反映小三通航次不足及台金航線機位屢屢訂不到機位問題，立委陳玉珍表示，已邀集15個...

高鐵南延將定案！說明會多數民眾挺高雄案 鐵道局：窮盡方法減少拆遷

高鐵南延屏東路線將於年底前確定；交通部鐵道局今天於苓雅區舉辦第2場說明會，多數民眾表態支持高雄方案。鐵道局長楊正君表示，...

12強賽奪冠掀棒球熱！高雄議員爭取岡山規畫棒球村、體育部設左營

世界12強棒球賽奪冠激起國人熱情，府高雄市議員黃秋媖建議在岡山規畫棒球村培育棒球人才，另請市府爭取體育部南遷至國訓中心。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。