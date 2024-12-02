高鐵南延「是否進高雄車站」？說明會陷論戰 在地人：20年前就該做

高鐵南延屏東方案年底定案，目前鐵道局仍朝向高鐵應進入高雄車站後，開往屏東六塊厝站的「高雄方案」進行，中央今日在高雄苓雅區舉辦說明會，多數人贊同高雄設站能帶動南高雄繁榮，但也有民眾對於高雄方案經費暴增、周邊商圈受益程度、高雄站實質效益提出質疑，也有人建議南延段可採高鐵、台鐵「共軌」。

鐵道局今日舉辦第二場高鐵南延方案說明會，多數民眾表示，南北高雄因高鐵已有懸殊差距，希望高鐵能進入高雄車站，否則在高鐵環島百年計畫中，南高雄會變城「盲腸」；也有民眾喊「（高雄方案）本來就該做的事！」高雄站才是全市中心，設高鐵才能翻轉高雄百年基業，許多南高雄人都抱怨到左營搭高鐵耗時不便。

雖然多數學者認為高鐵進入高雄站，結合都市更新能成為城市翻轉契機，但也有民眾認為，鐵道局必須評估實質商機、效益為何並向大眾清楚說明，否則恐成為哄抬房價工具；市議員黃文益也說，目前高雄站周邊商圈已有高度期待，但高鐵設站後，長途旅客是否能外溢到周邊，還是直接轉乘捷運離開，仍是問號？

有民眾反對高雄方案說，「高雄案」經費1271億，比「左營案」554億多出一倍，加重國家財政負擔，高鐵施工後穿過高雄市區「就像一把刀劃過身體！」南高雄發展不能只靠高鐵，而要應先檢討城市整體結構，鐵道局僅在4次說明會後就確定方案太過倉促，目前台鐵高雄站運量已不足，高鐵能真正幫助台鐵運量有待商榷。

民眾說，政府雖宣稱高鐵站是每個都是發展重心，但例如台中新烏日地區的發展目前也不如七期地區，苗栗、嘉義、台南高鐵站周邊也未有明顯發展，「如何確保高雄站能確實帶動南高雄，才是民眾關心的」。

「高鐵計劃百分之百由中央負擔，並無地方自籌款。」鐵道局長楊正君表示，現階段南延計畫都仍在初期「確定方案」，後續做細部內容、環境評估後才能確定開挖範圍、拆遷程度、經濟發展和環境衝擊，光環評就要耗時超過3年；他強調高鐵在西部走廊帶來的一日生活圈便利相當顯著，高鐵南延關乎交通平權，財務問題會透過分段施作逐一完成，未來高鐵還島能達成政府「4個90分鐘」目標。

也有民眾提出南延段「高鐵、台鐵共軌」想法，楊正君解釋，高鐵是標準軌、台鐵是窄軌，兩者不同軌距，國外僅在班次少的偏鄉地區才能讓兩軌共軌，高鐵要達成密集班次需有密集精準的行車號誌控制系統在每寸鋼軌上，「高鐵左營每小時8班，台鐵高雄站10班，總共18班列車若要達成共軌，班次會大幅縮減」。

立委許智傑表示，高鐵當初未跟著鐵路地下化施作、進入高雄站很可惜，如今要亡羊補牢，他建議高雄應比照台北「高鐵三核心（台北、板橋、南港）」，設置左營、高雄、鳳山站，目前南高雄亞灣有AI設計應用領域、5G AIOT，左營站周遭未來也可能面臨腹地不夠，因是必須有高鐵高雄站，長遠來看一定有助南高雄經濟。