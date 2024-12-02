金門春節海空交通高峰 陳玉珍協調小三通、台金線增班

為因應小三通陸客觀光人潮，金門居民也多次反映小三通航次不足及台金航線機位屢屢訂不到機位問題，立委陳玉珍表示，已邀集15個相關單位協調增班，具體結論包含小三通朝一天36航次方向規畫、邊境單位增班增人力、評估陸客落地簽開放時程、台金航線加班疏運等面向。

陳玉珍指出，今年9月27日恢復大陸福建人民以小三通個簽及團簽方式申請入境金門旅遊，陸客訪金的人數就不斷增長，眾多數據都顯示出，目前雙向20航次運量已不敷使用，若要有效擴大金門觀光效益，持續提升陸客訪金的人數，惟有小三通增加航次，才能滿足購票需求。

陳玉珍提到，春節假期也是返金熱門時段，目前預計12月中旬加班機訂位，但最近許多鄉親都紛紛反映，還不用等到春節，現在訂機位都常常面臨到班機客滿的狀況，還是期盼交通部民航局能協調兩大航空公司，持續加大台金航線運能，讓金門鄉親過好年。

陸委會經濟處副處長李必仁回應，有關小三通，若臨時加班船，現已針對特殊需求提出申請後增班；若是定期航班增班，則由航港局依實際旅運需求及運能評估。

金門縣府則說，若按11月份平均每日4500人次推估，明年度小三通預期更可達164萬人次，考量年底大型節慶及農曆年節將至，建議超前部署，調增小三通金廈航線航班，以符實需。

民航局也說，擴大小三通航班亦可增加台商春節藉由小三通返台人數，過往春節台金航線往往是單向客滿的情況，這樣反向也能有搭機人潮，增加航空公司加開春節班機的意願。至於增班是否會造成邊境CIQS人力負荷過大，邊境有關單位都表達可配合增班增派人力。

陳玉珍結論，第一、金廈小三通朝一天36航次方向規畫，交通部6日前呈報有關單位；第二、CIQS等各業務單位均表達可配合增班需求增派人力，業務執行無虞；第三、陸客落地簽要請移民署評估開放時程後呈報有關單位；第四、因應春節假期返金過年需求，台金航線加班機請民航局與兩大航空公司加強協調運能，以加班機或加大機型方式解決春節疏運需求。