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路沖但會自體發光？房仲貼屏東聖誕節主燈童話屋 妙回：這2天很多人看房

中央社／ 屏東縣2日電
「屏東聖誕節」主燈之一的「聖誕童話屋」造型可愛，因正對屏東市民權路，看過去像是俗稱的「路沖」，有房仲公司在社群平台以售屋方式逗趣介紹，引發網友笑點熱議。中央社
「屏東聖誕節」主燈之一的「聖誕童話屋」造型可愛，因正對屏東市民權路，看過去像是俗稱的「路沖」，有房仲公司在社群平台以售屋方式逗趣介紹，引發網友笑點熱議。中央社

「屏東聖誕節」主燈之一的「聖誕童話屋」造型可愛，因正對大馬路，有房仲公司在社群平台以售屋方式逗趣介紹「路沖」房子，引發網友笑點熱議，打趣說「買房送聖誕老公公。」

屏東縣政府今天表示，「屏東聖誕節」每年主燈都非常吸引人，今年創新採雙主燈設計，1座位在屏東火車站前，直徑5公尺的水晶球主燈「聖誕村」，以浪漫雪花球迎接離鄉遊子歸來，加上沿途的光環境，讓人一踏出火車站就感受到濃濃的聖誕氛圍；另座主燈「聖誕童話屋」則座落屏東公園九重葛花架前，小屋的咕咕鐘每半時啟動音樂展演，帶來溫馨喜悅。

在網路上「聖誕童話屋」引發討論，因為正對民權路，望過去像是民間俗稱的「路沖」。有房屋仲介公司以專業賣房角度在社群平台上推介「路沖」的房子，「獨棟透天、樓層正2樓、全新屋齡、2房1廳1衛」，還會自動發光，用語引人發噱。

貼文也吸引不少網友在下方留言，有人說「雙學區雙百貨，正公園內，簡直太優」，仲介公司巧回「這2天很多人看房」，正好點出熱鬧人潮，也有網友說要「買房送聖誕老公公」等。對於主燈意外引發話題，縣府傳播暨國際事務處表示，也樂見民眾打趣，因為「屏東聖誕節」就是要帶給大家歡樂。

「屏東聖誕節」從屏東火車站至屏東公園總共有18組燈飾，其中包括5組燈光音樂展演，活動至明年1月1日，每天下午5時30分至晚上10時亮燈，縣府歡迎大家來挖掘亮點。

屏東縣政府 火車站 看房 社群 聖誕節

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