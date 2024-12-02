12強賽奪冠掀棒球熱！高雄議員爭取岡山規畫棒球村、體育部設左營

世界12強棒球賽奪冠激起國人熱情，府高雄市議員黃秋媖建議在岡山規畫棒球村培育棒球人才，另請市府爭取體育部南遷至國訓中心。高市運發局長侯尊堯表示，成立棒球村需要租用台糖土地，短期先從完善壽天國小棒球場做起，市府已積極爭取體育部設高雄。

議員黃秋媖今天在議會總質詢指出，中華隊奪冠舉世歡騰，劉厝公園有三座棒球場，壽山國小棒球隊遠近馳名、橋頭國中訓練基地及高苑工商是培育國手的名校，涵蓋棒球、網球及槌球等項運動，地處岡山國民運動中心對面，且接近捷運站，希望可以發展成為棒球村，培育優秀選手帶動全民運動風氣。

黃秋媖也認為，南部氣候適合培訓選手，體育部應該設在高雄，以利就近照顧南部優秀運動選手。

運發局長侯尊堯答詢表示，岡山棒球村計畫已有進行相關規劃，三個棒球場面積約6.3公頃，未來要成為棒球村必須租用旁邊台糖土地，因台糖土地已加入造林計畫，預定2029年才期滿，所以短期先完善壽天國小棒球場，未來國民運動中心OT出去後，廠商也會協助完善周邊球場。

侯尊堯說，目前的國訓及運科中心都設在高雄，高鐵、捷運也在國訓中心附近，再加上得天獨厚氣候都是高雄爭取爭取體育部的優點，會大力向中央行銷。

今日議會總質詢，除黃秋媖建議體育部南移高雄設左營外，議員張博洋也建議體育部可以設在高雄車站周邊，打造車站成大南方政經都心，重振核心區位。