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高鐵南延將定案！說明會多數民眾挺高雄案 鐵道局：窮盡方法減少拆遷

中央社／ 高雄2日電
高鐵南延屏東路線將於年底前確定；交通部鐵道局今天於苓雅區舉辦第2場說明會，多數民眾表態支持高雄方案。鐵道局長楊正君表示，將優先利用公有土地施作，一定窮盡所有方法減少拆遷數量。高鐵示意圖。聯合報系資料照
高鐵南延屏東路線將於年底前確定；交通部鐵道局今天於苓雅區舉辦第2場說明會，多數民眾表態支持高雄方案。鐵道局長楊正君表示，將優先利用公有土地施作，一定窮盡所有方法減少拆遷數量。高鐵示意圖。聯合報系資料照

高鐵南延屏東路線將於年底前確定；交通部鐵道局今天於苓雅區舉辦第2場說明會，多數民眾表態支持高雄方案。鐵道局長楊正君表示，將優先利用公有土地施作，一定窮盡所有方法減少拆遷數量。

交通部鐵道局下午在苓雅區舉辦第2場說明會，有上百人到場關心，民進黨高雄市立委邱議瑩、許智傑及台灣基進高雄市議員張博洋等人也出席。

說明會上，多數民眾發言表示支持高雄方案，希望高鐵進入高雄車站，能帶動南高雄區域發展。但也有民眾擔心周邊民宅將面臨拆遷，或造成高雄財務負擔。

楊正君表示，高鐵建設計畫百分之百由中央負擔，無地方配合款問題；高雄方案有明挖段和潛盾段，會盡量縮小明挖段，優先利用綠園道土地施作，會「窮盡所有方法減少拆遷數量」，一定會用最大的公有土地及最新工法，將影響降到最小。

楊正君並表示，高鐵在高雄興建第2個車站，就像台北一樣，並不會影響原本高鐵站的運營，「左營站不會就此沒落，而是各自服務旅客，一人一半，一起拚」。

高鐵南延屏東路線採「左營案」或「高雄案」，將在年底前確定。鐵道局此前表示，透過各種檢討，目前左營端調整縱坡線形後，明挖段長度由1.9公里縮短至約1.3公里，新莊一路原則不受開挖影響。

此外，車站段將於設計階段確認潛盾工法相關條件，及與捷運黃線Y10站工程進行界面整合設計，則明挖段長度可由2.8公里縮短至約2.4公里，中華三路及民族路平面車道有機會不受開挖影響。

鐵道局在高雄市將共召開4場高鐵延伸屏東路廊方案說明會，首場於11月27日在左營區舉行，接下來還將於12月3日及6日在鳳山、三民區舉行。

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