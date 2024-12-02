高雄幼師分享不愛吃草的兔子故事 「白鬍子教官」教孩子尊重生命

高雄私立常春藤幼兒園老師沈怡君，5年前接手救回一隻兔子，今天帶著兔子到學校當「教官」，分享一路走來生命故事，希望讓孩子感受生命價值，懂得尊重包容不同生命，學會愛護動物。

被孩子稱作「TREE老師」的沈怡君，5年多前因擔心友人經濟狀況及環境等問題可能不適合新寵物，接手飼養一隻剛出生才幾週的幼兔「白鬍子教官」；沒想到，從來沒有飼養過兔子的沈怡君卻面對接二連三各種挑戰。

沈怡君回憶，兔子是囓齒動物，為避免牙齒不斷生長變長，須大量吃草磨牙，偏偏這隻兔子不愛吃草，牙齒過長刺穿上顎，甚至化膿併發牛眼症，經多次手術、清創、無數次回診，才漸漸康復。

沈怡君今天騎著機車，用外出提籠背著「教官」來到常春藤幼兒園，與孩子們見面；第一次與兔子「教官」近距離接觸的孩子們，既好奇又興奮。

沈怡君說，會把這隻兔子取名「教官」，因為牠就像「生命導師」，教導如何肩負責任，如何「共情」、發揮同理心。她今天與孩子們坐下來，面對面分享「兔子教官」生命故事，希望孩子們學會包容、尊重與自己不同的生命。

在互動過程中，「教官」第1次看到那麼多孩子，害羞地直往老師懷裡鑽，孩子們也在老師引導下，試著與「教官」互動；孩子們下課後直說，「我們要愛護兔兔」、「不能欺負兔兔」、「兔兔也是一個生命」。

「台灣動物緊急救援小組」執行長倪京台說，尊重生命的觀念越小扎根效果越好；幼兒園老師是孩子人生中第1個老師，更具潛移默化效果；沈怡君幫孩子上了一堂「最珍貴的生命教育課」，是落實永續發展教育模範。