高雄台南捷運何時串連 高市府：系統不同細節討論中

高雄捷運預計往北延伸與台南捷運銜接，議員李亞築今天在議會質問能否能在2030年完工銜接，為何台南宣布取消高雄轄內四個站點。市府回應，兩地捷運使用的系統不同，轉乘站設在湖內，台南會先施作至嘉南藥專，後續再與高雄串聯，原本湖內設太多站對高雄負擔太大，未來延伸路線工程由台南負責，細節未定。

高市議會總質詢，議員李亞築表示，台南紅線預定2030年通車，高雄路竹延伸線的二B工程也預計在2029年通車，正常來說，高捷也應該在2030年左右銜接至台南，但為何台南捷運原本抵達嘉藥之後，南延至高雄境內要設四站，後續又發新聞稿解釋是因為高雄不同意而取消，未來兩地捷運到底能否串連，時程如何？

市長陳其邁說，兩地捷運會串連，不過台南採取Monorail系統，與高雄捷運紅線的重運量不同，路線不會取消，但到底規畫幾站，細節部分還在討論中；可以確定的是湖內站會是兩地捷運的轉乘站，高雄紅線也會從湖內站另分出一條新的沙崙線，以因應科學園區人口增加及需求。

副市長林欽榮解釋，高運量RL紅線至湖內站會往北銜接至台南，因為台南Monorail系統非常短暫，湖內區設三個站對我們負擔太大，所以原則上路線不變，但請台南先施工到嘉藥，以後再來銜接修訂；另外RL8湖內會直接右轉去沙崙站，工程已經發包。

李亞築也追問，後續高捷銜接至台南嘉藥要何時施作、通車，由誰主導。林欽榮說，嘉藥南延是台南藍線往南延伸，所以由台南市負責，高市府認為，不同系統的銜接應該要有更精簡方法。