聽新聞
0:00 / 0:00
高雄台南捷運何時串連 高市府：系統不同細節討論中
高雄捷運預計往北延伸與台南捷運銜接，議員李亞築今天在議會質問能否能在2030年完工銜接，為何台南宣布取消高雄轄內四個站點。市府回應，兩地捷運使用的系統不同，轉乘站設在湖內，台南會先施作至嘉南藥專，後續再與高雄串聯，原本湖內設太多站對高雄負擔太大，未來延伸路線工程由台南負責，細節未定。
高市議會總質詢，議員李亞築表示，台南紅線預定2030年通車，高雄路竹延伸線的二B工程也預計在2029年通車，正常來說，高捷也應該在2030年左右銜接至台南，但為何台南捷運原本抵達嘉藥之後，南延至高雄境內要設四站，後續又發新聞稿解釋是因為高雄不同意而取消，未來兩地捷運到底能否串連，時程如何？
市長陳其邁說，兩地捷運會串連，不過台南採取Monorail系統，與高雄捷運紅線的重運量不同，路線不會取消，但到底規畫幾站，細節部分還在討論中；可以確定的是湖內站會是兩地捷運的轉乘站，高雄紅線也會從湖內站另分出一條新的沙崙線，以因應科學園區人口增加及需求。
副市長林欽榮解釋，高運量RL紅線至湖內站會往北銜接至台南，因為台南Monorail系統非常短暫，湖內區設三個站對我們負擔太大，所以原則上路線不變，但請台南先施工到嘉藥，以後再來銜接修訂；另外RL8湖內會直接右轉去沙崙站，工程已經發包。
李亞築也追問，後續高捷銜接至台南嘉藥要何時施作、通車，由誰主導。林欽榮說，嘉藥南延是台南藍線往南延伸，所以由台南市負責，高市府認為，不同系統的銜接應該要有更精簡方法。
此外，李亞築也擔心，岡山路竹延伸線進度緩慢，2A工程預計2027年通車及2B工程預計2029年通車的目標恐怕無法達成。捷運局長吳嘉昌說，物調變動很大，2A物調預算今年4月已獲中央同意，2B路線涉及省道台一線拓寬，尚未提出。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言