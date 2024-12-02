通往茂林國家風景區入口 屏2-1線開闢完工解決交通壅塞

屏東縣高樹鄉位在屏東最北邊，扮演通往茂林國家風景區入口，有台22線、台27線、及縣道185，交合於高樹市區，為解決高樹鄉到185線沿山公路周邊道路壅塞，辦理屏2-1線道路開闢工程，今舉行通車典禮，提升屏北地區觀光經濟發展。

縣長周春米今出席通車典禮，周春米說，鄉道屏2-1線為高樹市區往縣道185線沿山公路聯接道路，由屏2-1線終點往北經屏2線（大山二路）或屏7線（大山一路）往縣道185線，沿線經建興社區並跨越後壁溪排水及阿烏排水等重要溪流，道路狹窄曲折且住家林立，尖峰時段及假日人潮多易造成交通瓶頸。

縣府在2019年7月完成環境影響評估，2021年提報「生活圈道路交通系統建設計畫111～116年計畫」，獲交通部公路總局核定總經費8700萬元辦理，包含中央款7395萬元、縣配合款1305萬元，新闢道路緩解高樹鄉交通壅塞，提升居民與遊客行車安全。

「屏東最北、高樹最美」周春米說，高樹鄉的地理位置為屏北觀光要地，屏2-1線新道路的設立，將高樹鄉打造為屏東縣茂林國家風景區入口門戶的角色，串聯台22線、台27線及縣道185線，為屏北地區注入觀光。

周春米說，施工過程遇凱米颱風重創高樹鄉，面對極端氣候建設需更有韌性，新闢道路完善道路排水與路燈照明等設施，沿線設置兩座橋梁及道路側溝，配合路口天際纜線地下化，避免風災期間造成電桿電纜致災風險。

高樹鄉長梁正翰說，道路開通後，通往高樹市區交通時間可縮短約10分鐘車程，不用再繞行社區。

縣府工務處表示，本案計畫「屏2-1線道路開闢工程」，由屏2-1線終點處向東新闢延伸經屏7線至縣道185線，寬度12公尺，總長度約824公尺，今年1月17日開工，歷時近1年，雙向各設置一車道，今年12月2日通車，該路段速限50。