高雄電池交換站黑數多！議員批無單位可管 消防局：盼納法規

高雄加油站、社區騎樓附設的電動機車電池交換站有增無減，高雄也曾發生加油站火警。議員張博洋發現，業者只需向台電申請即可設置，官方登記與實際數據差距很大，有些充換站環境雜亂且無滅火器，竟然不用接受市府審查及管理，應該積極納管。副市長羅達生表示，會請經發局盤查，檢討戶外充換電站設置是否需要進一步強化規範。

電動汽機車數量愈來愈多，議員張博洋今早在議會總質詢指出，電動機車市占率提高，2018年就曾發生交換站火警，很多加油站與社區騎樓設置電池交換站，但無論是建築或消防法或公寓大廈管理條例都沒有設置規範，實測發現，很多交換站沒有滅火器，若有也已經過期，更有交換站周邊遍布易燃物，到底是市府哪一單位管理？

消防局長王志平回應，充換電站多半設在戶外，不屬於消防法規範疇，但有高度危險，消防局有掌握列管，也會不定期巡查；因為不屬於列管範疇，所以沒辦法要求業者申報及行政檢查，基於安全考量，希望納管列入正式法規。

張博洋進一步表示，依據經發局提供資料，充換電站跟一般用電戶一樣，只要依據電業法向台電公司提出申請即可設置，台電紀錄的換電站350處，但經由兩大業者的手機APP計算得知，全市共800處之多，顯然有非常多換電站官方沒有紀錄，這可能是安全破口。桃園市由環保局管轄，依分類納管，北市明訂設置交換站應該向產業局申請登記，需要定期檢驗及保險都，「台北有的安全規範我們沒有，台北有的安全風險我們全部都有！」。

張博洋建議，北市正研議進一步的開罰措施讓規範更有強制力，高雄也應該訂定交換電站設置規範，明定主管機關及專責窗口，要求業者定期消防、電器、電線安全檢查並繳交報告及投保責任險。