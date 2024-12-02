屏東市改制建市90年 美術館展出時光廊道展現流金歲月
屏東市縣治所在，屏東市公所今年改制建市90周年，屏東市公所在屏東縣美術館舉辦「90風華．精采屏東- 時光廊道展示體驗」，屏東縣美術館早年也是屏東市公所舊址，透過老照片與數位科技，帶領大家穿越時光，也感受城市轉型。
「90風華．精采屏東- 時光廊道展示體驗」，展區分為過去、現在與未來，以「屏東市的流金歲月」為主題，規畫出「逐鹿、拓墾、動盪、科舉、見城、產業、市街、飛行、眷戀、宜居」十個核心議題，展現屏東市三百年發展歷程與文化內涵，交織出歷史與現代的精彩故事。
「流金歲月」以屏東歷史發展為主題，深入介紹屏東市300年來的發展歷程，運用AR擴增實境技術，觀眾可透過手機或平板延伸閱讀屏東的歷史故事，沉浸式體驗百年阿緱的發展脈絡。
「沉浸在阿緱的珍珠」，透過VR360影片與觸控螢幕，映現屏東市從日治時期的阿緱市街改正計畫圖，到現代屏東市行政區域圖的地景藝術與人文景致，讓參觀者彷彿置身於屏東的珍珠景點，領略屏東之美。
「科技與創新」透過IoT智慧聯網技術，呈現屏東市推動幸福宜居政策的成果，包括屏東市社區健康營造中心、大型醫療院所推動的「屏東共照雲服務」，實現醫療、社區及銀髮健身的健康管理，以及崇蘭昌黎殿的淨零綠生活示範案例，展現環保祭祀的成功經驗，描繪屏東邁向永續與智慧應用的未來願景。
市長周佳琪說，城市建設除新建設施及硬體設備外，文化、美學與歷史意義更是城市發展最具價值的根本內涵，需要群眾關注，發掘、探究及欣賞。屏東市改制建市90周年，展場裡每張照片及文字，都是屏東人共同的記憶，記錄了走過歲月，未來公所團隊繼續打拚，持續提升全民生活品質，與市民攜手共創城市百年榮景。
「90風華．精采屏東- 時光廊道展示體驗展」展期即日起至12月31日，除靜態展覽外，公所團隊亦策畫系列文化創生活動，邀請文史學者、在地藝術家與民眾共聚一堂，以淺顯生動的方式，帶領民眾閱讀展品背後故事；也規畫透過臉書及Podcast等平台，介紹屏東市音樂及藝術，歡迎市民回顧往昔、展望未來，走進屏東的故事。相關系列活動，民眾可至屏東市公所臉書粉絲頁查詢。
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