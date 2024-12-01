耶誕節揭開序幕！屏東和平教會共創70棟薑餅屋點亮城市
屏東和平教會連續8年耶誕節前夕舉辦耶誕活動，與大家共創超過70棟薑餅屋城市，打造全台最大薑餅城市，點亮耶燈飾，薑餅屋城市展從即日起到12月15日，邀請大家走訪，感受濃濃耶誕氛圍。
屏東和平教會指出，活動邁入第8年，每年吸引許多民眾參與，今年薑餅城市規畫，有學校、醫院，保留往年都有的勝利星村、建築遺構、特色公車亭，今年也加入了市集、鵝鑾鼻燈塔、屏東縣吉祥物「驕仔」，展現屏東特色，也表達這幾年屏東的舉辦市集、運動賽事發展。
薑餅城市由超過800位民眾一起發揮創意，裝飾超過70棟薑餅屋，共創與點亮整座城市。除了薑餅城市外，教會廣場四周也有耶誕燈飾，掃描燈飾旁的QRcode還能了解耶誕節的意義，領受真正祝福與平安。
和平教會指出，12月1日起耶誕燈飾晚間6點到10點點亮，薑餅城市展期即起至12月15日，期間和平教會串聯多個品牌，12月14、15日兩天下午，在教會廣場舉辦市集，想體驗風格文創、手作餐飲、藝文表演、親子體驗的朋友，千萬別錯過！
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