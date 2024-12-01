斜波上藝術節舒米恩演出突中斷倉促下台 屏東縣府致歉

屏東縣府原民處舉辦「斜波上的藝術節」今年第十年，一連兩天在林後四林平地森林登場，30日晚間舒米恩原定表演半小時，演出17分鐘43秒，突倉促下台，留下錯愕觀眾。縣府今晚聲明說，經釐清是承辦廠商硬體設施出問題，會追究疏失與責任。

舒米恩與團隊在台上原定演出半小時、7首歌曲，在演出17分鐘43秒，未料唱完第四首歌曲，舒米恩在台上介紹「很會唱歌的部落青年」，這時舒米恩突然轉頭，不清楚台上人員跟舒米恩說了什麼，最後舒米恩用麥克風說「結束了」，接著跟大家說，「好謝謝大家，我是舒米恩」鞠躬，倉促下台，主持人接場說話。

舒米恩昨晚在IG限時動態發文說「剛剛唱到一半被中止，真的很抱歉大家。團隊也還在消化措手不及的狀況，先道歉。＃先慢慢消化」。舒米恩今晚在臉書發文說，「謝謝大家昨天到現在的關心，我們團隊自己也辦過各種大大小小的活動，不可能每一場都百分百毫無差錯，難免會有不盡人意的地方。橡陽科技的夥伴們已正式聲明道歉，清楚說明事情來由，釐清問題癥結。我們都不希望演出期間發生意外，造成彼此甚至遠道而來的粉絲期待落空與權益損失。」

舒米恩發文，「辛苦了，所有參與這個活動環節的大家。謝謝特地到現場與觀看直播的拉鐵粉和觀眾朋友們，謝謝你們的包容與貼心，也謝謝所有關心的此事的人。米大團隊跟我都沒事的。」

舒米恩演出突然中斷，引發網友討論，斜坡上藝術節的粉專也被網友留言「不尊重表演者」。屏縣府今12月1日晚間在斜坡上藝術節粉專發文致歉，「經縣府釐清，確認是承辦廠商硬體設施出問題。除向Suming 舒米恩鄭重致歉，也跟在場觀眾及歌迷們致上歉意；縣府後續會依契約規定，追究廠商的疏失與責任。」

縣府聲明指出，我們更期待，在大家的支持下，已經10歲「斜坡上的藝術節」愈來愈好，未來有機會再邀請Suming舒米恩前來演出，一起在大武山下享受一場音樂的饗宴。

承辦廠商也發聲明致歉，聲明指出，橡陽科技事業有限公司做為承辦單位，責無旁貸。在此向Suming 舒米恩團隊及支持斜坡上的藝術節的廣大觀眾及熱心關注本事件的所有朋友深深致上十二萬分歉意。