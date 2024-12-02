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檸檬產地價1斤70元 過年恐飆到百元

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導

屏東縣是國內檸檬最大產區，今年接連3個颱風襲擊重創，產量銳減，九如鄉農會總幹事龔泰文預估減產約3成，雖然年底是檸檬淡季，產地價仍創近年同期新高1斤70元，過年時恐飆到100元。農糧署副署長姚志旺說，明年春夏時價格可望回穩。

九如農會超市販售的檸檬，4顆714克要賣96元，市價相當於1斤80元，價格雖接近產地價，但消費者還是認為很貴，幾乎買不太下手；屏東劉姓家庭主婦說，颱風過後，每項水果都很貴，目前水果攤中很少在賣檸檬，僅有1、2攤。

屏東是檸檬重要產區，種植面積約逾1700公頃，占全國近7成，以鹽埔、高樹、九如、長治等屏北鄉為主要產區，全台每10顆檸檬有7顆來自屏東，6至9月是盛產期。

龔泰文指出，檸檬雖一整年都有，現是產期尾聲，今年接連3個颱風影響，導致檸檬缺貨，產地價漲到1斤70元，相較7月盛產期產地價跌到1斤11元，農會當時啟動保價收購1斤12元，「現在雖然是高價，但沒有產品」，農會現也將加工品、冷凍原汁等釋出，盼穩定市場價格，但預估過年時產地價恐飆100元1斤。

「明年檸檬產量恐也不足。」龔泰文研判，前1年受小象颱風影響減一半，今年3個颱風都打在屏北地區，檸檬樹根系內傷嚴重，修復需兩年以上，令人擔憂未來產量。

檸檬1年開花、結果2次，分別在3月及11月開花。姚志旺說，和去年同期相比，今年市場批發價約漲3成，現在不是檸檬產期，量本來就少，預估明年春花開花後，4、5月會有產量，若天氣沒影響，價格可望平穩，會持續監控價格。

屏縣府農業處長鄭永裕說，未來產量要觀察明年春季開花情況，也會提醒農民注意果樹整理、肥培管理。

屏東縣 農會 颱風

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