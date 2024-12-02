高雄數十活動中心老難修 產權不明踢皮球

高雄縣市合併14年，原縣區仍存在許多產權不明的社區活動中心，因此不易爭取維護經費；大樹區現有12個無單位管理的活動中心，其中1處蓋在大排水溝上，底部基樁裸露岌岌可危，各單位互踢皮球，地方要求解決多年沉痾。

對於這類活動中心，高市副市長林欽榮已指示民政局全面盤點、研議處理方式。

高雄原市區逾200處社區活動中心由各區公所負責管理，用地多半為國有土地，沒有產權爭議，不過原縣區有數十處政府出資，卻蓋在私人或廟宇土地的活動中心，合併後未移交民政局管轄，不僅建物本身可能是違建，修繕及水電等費用也很麻煩。今年7月，大寮區內坑居民不滿公所配合地主欲收回活動中心土地，舉白布條到市府門口抗議無空間可用。

議員黃飛鳳指出，大樹區有18座活動中心，僅6座委由大樹區公所管理維護，其餘12座不屬於任何單位管轄，電力系統老化、壁癌等問題一堆，因多半用來當社區關懷據點，社會局與民政局互踢皮球。

「活動中心蓋在大排上面，基樁裸露淘空無人管！」黃飛鳳憂心說，她明白產權問題確實很棘手，若以共同持有的土地來講，可能需要數百顆印章才能轉移，不過像井腳活動中心緊鄰三鳳宮，底下就是大排水溝，「萬一倒了怎麼辦」，市府早該盤點清楚，不要等坍塌才來補救。

井腳活動中心1周有3次關懷據點活動，晚上也有韻律操或瑜伽等課程，假日不少長輩聚在一起下棋、聊天。居民說，35年前縣政府補助328萬元興建活動中心，水電費平日由廟宇贊助支應，大家知道建物不合法，但萬一被迫關門，要叫老人家去何處活動？

民政局說明，井腳活動中心緊鄰廟宇興建，有狀況的基樁可能位處廟埕下方，要公家補助會有疑慮，但只要活動中心有提供公眾使用，均會編列維護預算，不會因為產權爭議或未合法化產生差別，會加快盤點，全面釐清有爭議的活動中心用地。